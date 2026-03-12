Reporter Telewizji wPolsce24 Maciej Zemła próbował uzyskać odpowiedź na proste pytanie od marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty uznał jednak, że nie tylko nie odpowie dziennikarzowi, ale też spróbuje go obrazić. Plan byłego członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jednak się nie powiódł.
Maciej Zemła z Telewizji wPolsce24 próbował uzyskać od marszałka Włodzimierza Czarzastego odpowiedź na pytanie dot. mrożenia prezydenckiego projektu ws. SAFE.
Czarzasty odpowiedział atakiem na Telewizję wPolsce24.
A pamięta pan taką sytuację, że nie rozmawiam z pana telewizją (…) a pan powinien się wstydzić, że pan w niej pracuje?
– pytał marszałek Sejmu.
Odpowiedź reportera wPolsce24
Dziennikarz Telewizji wPolsce24 odpowiedział od razu:
Niczego się nie wstydzę. Bardziej bym się wstydził, gdybym był w komunistycznej partii.
Czarzastemu pozostało tylko stwierdzić:
No i tego panu nie zazdroszczę, że nie ma pan refleksji w tej sprawie
