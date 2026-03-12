„Kwestia jego powiązań jest kwestią, która powinna być rozwiązana, ale przy założeniu, że w Polsce istnieje normalne, suwerenne państwo” – powiedział Jarosław Kaczyński, pytany o działania marszałka Włodzimierza Czarzastego i jego rzekome powiązania z obywatelami Rosji. Lider Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział również na pytanie dziennikarza Telewizji wPolsce24.
Prezes Jarosław Kaczyński odpowiadał na pytania dziennikarzy zadane na sejmowym korytarzu. Mówił m.in. o słowach, które podczas krakowskiej konwencji PiS wypowiedział prof. Przemysław Czarnek.
Słusznie powiedział nasz kandydat na premiera – jawna już zupełnie, nieukrywana opcja niemiecka. A Niemcy od bardzo długiego czasu, trzeba sięgnąć przez I wojnę światową, formują taką koncepcję, że na wschód od ich granic powinny być małe, słabe państwa, czy wręcz podporządkowane im państewka. I to jest element. można powiedzieć, pacyfikacji Polski. (…) Niemiecki dziennikarz i być może nie tylko dziennikarz, mówił na samym początku tego nowego rządu, że trzeba zastosować wszystkie metody państwa policyjnego, czyli odrzucić po prostu demokrację i praworządność. I to w tej chwili w Polsce jest realizowane. Mam tylko nadzieję, że ludzie, którzy to robią, łącznie z tym dziennikarzem, jeżeli uda się go złapać, staną przed sądem i poniosą bardzo już ciężką odpowiedzialność
– powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości.
Następnie odniósł się do sprawy przyszłości Trybunału Konstytucyjnego.
Ten Trybunał już od dłuższego czasu jest nieuznawany przez tę władzę. To nieuznawanie też było aktem radykalnego złamania prawa. Gdy ta formacja dochodzi do władzy, to mamy do czynienia z bardzo ciężkim kryzysem państwa. Na ogół towarzyszy temu również kryzys gospodarczy. Takie są jej determinaty kulturowe. To są ludzie całkowicie nieprzygotowani do władzy
– stwierdził.
Pytany o rzekomego powiązania marszałka Włodzimierza Czarzastego odparł:
Kwestia jego powiązań jest kwestią, która powinna być rozwiązana, ale przy założeniu, że w Polsce istnieje normalne, suwerenne państwo. Niestety w tej chwili nie istnieje. I za jego zniszczenie będą odpowiadali ci, którzy dzisiaj rządzą.
Pytanie reportera Telewizji wPolsce24
Reporter Telewizji wPolsce24 Maciej Zemła poruszył temat mrożenia przez marszałka Sejmu prezydenckiego projektu dot. SAFE.
To jest rodzaj szantażu, ale to szaleństwo wokół SAFE wskazuje na to, że jego funkcje są co najmniej nie tylko związane ze zbrojeniami, ale również z czymś innym. Są związane z próbą uzależnienia również w tej sferze, która jest klasyczną sferą suwerenności Polski, by można było ten, ale to tylko przypuszczenie, na nowo zaplanowany proces jednoczenia Europy, a w szczególności tej części Europy pod ostrą hegemonią Niemiec, został zrealizowany
– odpowiedział Jarosław Kaczyński.
mly/Telewizja wPolsce24
