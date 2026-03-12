27 lat temu (1999 r.) w Independence w stanie Missouri w USA odbyła się uroczystość oficjalnego przyjęcia Polski, Czech i Węgier do NATO. „Dziś przypada rocznica wstąpienia Polski do NATO – jednej z najważniejszych decyzji strategicznych w naszej najnowszej historii” - przypomniał Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, były minister obrony narodowej we wpisie na platformie X.
Jak wskazał Mariusz Błaszczak, „członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim dało Polsce realne gwarancje bezpieczeństwa, zakotwiczyło nas na trwałe w świecie wolnych narodów i wzmocniło naszą pozycję międzynarodową”.
Dzięki obecności w NATO nasze Siły Zbrojne przeszły ogromną modernizację – od sprzętu i technologii, po interoperacyjność z armiami najpotężniejszych państw świata
— napisał.
„Silne NATO to bezpieczna Polska”
Podkreślił, że „NATO to nie tylko sojusz wojskowy – to wspólnota państw, które rozumieją, że bezpieczeństwo Europy opiera się na silnej współpracy transatlantyckiej”.
Dlatego z ogromnym niepokojem patrzymy na działania obecnego rządu oraz części elit decyzyjnych w Unii Europejskiej, które forsują koncepcję tzw. „strategicznej autonomii” i budowy armii europejskiej. Projekty te nie wzmacniają bezpieczeństwa kontynentu – przeciwnie, grożą osłabieniem NATO i rozbijaniem jedności świata zachodniego
— zaznaczył były minister obrony narodowej.
Polska powinna być państwem, które wzmacnia NATO, a nie uczestniczy w projektach konkurencyjnych wobec Sojuszu. Nasze bezpieczeństwo od dekad opiera się na silnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i państwami NATO – i tak powinno pozostać
— ocenił Mariusz Błaszczak.
Dziś, w rocznicę naszego przystąpienia do NATO, warto przypomnieć: silne NATO to bezpieczna Polska
— dodał.
Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim
29 stycznia 1999 r. ówczesny Sekretarz Generalny NATO Javier Solana wystosował do Polski, Czech i Węgier formalne zaproszenie do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego. 17 lutego Sejm i Senat RP wyraziły zgodę na ratyfikację Traktatu północnoatlantyckiego; 18 lutego 1999 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę upoważniającą go do ratyfikacji traktatu. 26 lutego Aleksander Kwaśniewski dokonał aktu ratyfikacji. 12 marca 1999 r. w miejscowości Independence w stanie Missouri ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech i Węgier przekazali protokoły przyjęcia do NATO sekretarzowi stanu USA Madeleine Albright. Polska stała się wówczas pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755300-wazna-rocznica-blaszczak-silne-nato-to-bezpieczna-polska
