Dzisiaj potrzebne są każde środki na zbrojenia; jeżeli proponowane przez Narodowy Bank Polski pieniądze pojawią się na stole, to bardzo dobrze, natychmiast je spożytkujemy – mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. unijnego programu SAFE. W trakcie rozmowy wspomniała też m.in. o generale Andrzeju Kowalskim.
Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła w czwartek w Radiu Zet, że rząd „ani trochę nie wyklucza skorzystania z pieniędzy”, o których mówił prezes NBP.
Jak tylko się pojawią do dyspozycji, to z pewnością je spożytkujemy (…) Jeżeli są pieniądze na stole, bardzo dobrze. Dzisiaj potrzebne są każde środki na zbrojenia
— powiedziała pełnomocniczka rządu.
Prezes Glapiński i złoto
Sobkowiak-Czarnecka dodała, że kwestia środków na dozbrojenie polskiej armii „to nie jest zagadnienie o tym, czy pan prezes Glapiński kupi, sprzeda złoto, czy cokolwiek”.
Zagadnienie jest o tym, czy są dzisiaj na stole inne dostępne pieniądze tu i teraz na zbrojenia, niż unijny SAFE. Nie ma, ja tych pieniędzy nie widzę
— podkreśliła.
W rozmowie poruszono też kwestię współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.
Rozmowy o ustawie SAFE były z szefem Kancelarii Prezydenta, z szefem BBN, rozmawialiśmy o poprawkach. Kancelaria Prezydenta zaproponowała poprawki, które znalazły się w tej ustawie. Dlatego mam wrażenie, że kilka razy zostaliśmy po prostu oszukani
– powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.
Pytana o to, czy zabiegała o spotkanie u prezydenta w tej sprawie, postanowiła w nietypowy sposób wspomnieć o gen. Kowalskim, który sprawuje funkcję wiceszefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Co tydzień jest Komitet Bezpieczeństwa Narodowego. Co tydzień w tym posiedzeniu bierze udział pan generał Kowalski – wiceszef BBN. I co tydzień rytualnie zadaję panu generałowi Kowalskiemu pytanie: Czy mogłabym jeszcze w Pałacu coś wyjaśnić nt. Mechanizmu SAFE? A pan generał Kowalski dostaje wtedy turboprzyspieszenia i pokazuje mi swoją tylną część ciała
– mówiła.
Prowadzący rozmowę dziennikarz postanowił zapytać o dokładne liczby dotyczące programu SAFE.
Prezydent pisze tak, eksperci z rynku bankowego szacują same koszty odsetkowe SAFE na 42 miliardy euro, to jest około 178 mld zł. Łączny koszt SAFE 340mld zł. Zgadza się?
W odpowiedzi Sobkowiak-Czarnecka mówiła o „podważaniu zaufania do Wojska Polskiego”.
Nie, nie zgadzam się. Gdy słucham różnych ekspertów pana prezydenta, to już takiej lawiny głupot, które w ostatnim czasie słyszę nt. Mechanizmu SAFE, albo podważania tego, co wojskowi postanowili, że należy kupić z tych pieniędzy, bo ja już słyszę, że właściwie decyzje powinny być w BBN, co kupować, a nie u generałów wojskowych, czy generałowie wiedzą, co robią. To nie jest podważanie zaufanie do nas – do rządu – to jest podważanie zaufania do Wojska Polskiego
– mówiła.
Dopytywana o to, czy realny koszt odsetkowy to naprawdę 178 miliardów zł, odparła:
Nie. Pierwsze dziesięć lat w ogóle nie liczymy kapitału, po 10-latach zaczynamy dopiero spłatę kapitału. O tym też mówił pan premier, jeżeli za rok, dwa, trzy, pięć znajdziemy lepsze źródło finansowania, to możemy od razu oddać pieniądze do Komisji Europejskiej, zanim zacznie biec spłata kapitału i korzystać z innych środków. Tylko niech one się pojawią
