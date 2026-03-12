Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponowali alternatywę do unijnego i bardzo kontrowersyjnego unijnego programu SAFE. Prof. Glapiński wytłumaczył na wczorajszej konferencji prasowej, skąd wezmą się środki na w pełni polski program dla polskich zbrojeń. Ministrowie Tomasz Siemoniak i Krzysztof Gawkowski postanowili zabrać głos w tej sprawie i bezpardonowo zaatakowali prof. Glapińskiego.
Polski SAFE 0% ma być w pełni finansowany z naszych pieniędzy, co pozwoli na przemyślane i rzeczowe dozbrajanie Wojska Polskiego.
Nie trzeba było być wielkim znawcą polskiej polityki, żeby wiedzieć, iż Polski SAFE 0% stanie się celem ataków ze strony lewicowo-liberalnych środowisk. Krytyka na prezydenta Nawrockiego i prezesa Glapińskiego płynie wartkim strumieniem. Osoby związane z rządem Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska dwoją się i troją, żeby deprecjonować sam pomysł, jak i jego pomysłodawców.
Konferencja prezesa NBP ws. Polskiego SAFE 0%
Wczoraj odbyła się konferencja prasowa prof. Glapińskiego, prezes NBP wytłumaczył, skąd wezmą się pieniądze na Polski SAFE 0%.
Nie przewidywaliśmy, że złoto aż tak zdrożeje. I że aż tak wielkie będą tak zwane niezrealizowane przychody z ceny złota. (…) To jest w tej chwili jakieś 197 miliardów złotych. To jest uboczny skutek tego, że kupiliśmy tak dużo złota i tego, że złoto tak zdrożało
— powiedział prezes banku centralnego podczas konferencji.
Wskazał, że niezrealizowany zysk na złocie zgromadzonym w rezerwach NBP można wykorzystać „na rzecz obronności kraju i szybkiej budowy sił zbrojnych”. Dodał, że budowa silnej armii jest polską racją stanu.
Siemoniak atakuje prof. Glapińskiego
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wypowiedział się na temat słów prezesa Glapińskiego.
Słuchałem, czytałem i widziałem, jak się wije jak piskorz prezes Glapiński, bo nie wytłumaczył tego. Prawda jest taka, nie ma darmowych lunchy, nie ma pieniędzy za darmo, że ktoś coś przepisze z jednej rubryki do drugiej, pieniędzy od tego nie ma. I albo on chce sprzedać złoto i tych pieniędzy użyć, jakąś część złota, które podrożało, a wszystko inne, że przeksięgują, przepiszą itd., nie ma pieniędzy za darmo
— powiedział na antenie TVP Info w likwidacji.
Gawkowski obraża prezesa NBP
Swoje trzy grosze postanowił również wtrącić minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Adam Glapiński to mały krętacz, który pogubił się w zeznaniach […] To muchomor polskiej gospodarki, który przez lata systemowo ją truł
— powiedział na antenie RMF FM.
Widocznie ktoś tu nie wytrzymuje ciśnienia.
