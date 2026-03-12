Tusk pod presją KE? Impas ws. SAFE ma wywoływać nerwowość. "Jest bardzo zaniepokojona i śledzi z bliska debatę w Polsce"

Na zdjęciu Donald Tusk, Ursula von der Leyen oraz artykuł portalu wPolityce (screen) / autor: Fratria/wPolityce
Trwa politycznym impas ws. programu zbrojeniowego dla Polski. Kancelaria Prezydenta wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim oraz rząd Koalicji 13 Grudnia zaproponowali odmienne wizje - Polski SAFE 0% vs. unijny SAFE. Jak podają źródła RMF FM w KE, unijni decydenci mają być zaniepokojeni tą sytuacją i zapewnieniami Donalda Tuska, że ten dowiezie unijny program.

Jak nieoficjalnie dowiaduje się RMF FM, w Komisji Europejskiej panuje duże zaniepokojenie w związku z niepewną sytuacją programu SAFE w Polsce. Unijni urzędnicy obawiają się sporu pomiędzy otoczeniem prezydenta Karola Nawrockiego, które zaproponowało Polski SAFE 0% oraz rządu, który usilnie stara się doprowadzić do finalizacji unijnego SAFE.

KE jest bardzo zaniepokojona i śledzi z bliska debatę w Polsce

— powiedzieli informatorzy z Komisji Europejskiej.

Nie mamy obecnie żadnej pewności co do polskiego SAFE. Zamiast pewności mamy bałagan

— dodały źródła w rozmowie z portalem.

Tusk nie uspokoił KE ws. SAFE

Unijni przedstawiciele nie są również przekonani uspokajającymi wypowiedziami Donalda Tuska, który twierdzi, że w przypadku weta prezydenta, posiada plan B.

Gdy będziemy w momencie, że będzie plan B i go otrzymamy, to będziemy wiedzieć więcej

— stwierdziły unijne źródła, zaznaczając przy tym, że istnieje groźba, iż pieniądze przepadną.

Gdy przepadają terminy, to przepadają pieniądze

— dodali informatorzy.

Powinien nosić nazwę SLAVE 100%”

Rząd Koalicji 13 Grudnia bardzo mocno prze do unijnego SAFE. Przypomnijmy, prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił wprost, że „SAFE w wydaniu Unii Europejskiej jest pułapką dla Polski”. „Są polskie pieniądze, położone na stole przez polski bank na zbrojenia, które są dzisiaj koniecznością w sytuacji nadzwyczajnej, a oni mówią nie, nie chcemy tego, chcemy dalej zaciągać niemiecką pożyczkę i obciążać nasze dzieci na kolejne 55 lat” - punktował także kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek.

Redaktor naczelna portalu wPolityce.pl Marzena Nykiel obnażyła hipokryzję i szkodliwe działania rządu ws. programu w swoim komentarzu.

Desperacja, z jaką jego rząd walczy o błyskawiczne przyjęcie gigantycznego kredytu, jednoznacznie sugeruje, że nie o polski interes tu chodzi. Bezrozumne wpychanie Polski w niebezpieczny instrument finansowy, obwarowany mnóstwem restrykcji uzależniających Polskę od Brukseli i Berlina na pół wieku, powinien być ostatecznym argumentem za koniecznością zdymisjonowania tego rządu. Forsowanego przez Tuska projektu nie sposób nazwać inaczej niż 100 %SLAV, który założy Polakom niewolniczą pętlę zadłużenia i zależności na kilka kolejnych pokoleń

— czytamy w łamach wPolityce.pl.

Nerwowość Tuska i „zaniepokojenie” Brukseli wiele więc wyjaśnia…

xyz/RMF FM/wPolityce

