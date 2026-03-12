Trwa politycznym impas ws. programu zbrojeniowego dla Polski. Kancelaria Prezydenta wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim oraz rząd Koalicji 13 Grudnia zaproponowali odmienne wizje - Polski SAFE 0% vs. unijny SAFE. Jak podają źródła RMF FM w KE, unijni decydenci mają być zaniepokojeni tą sytuacją i zapewnieniami Donalda Tuska, że ten dowiezie unijny program.
Jak nieoficjalnie dowiaduje się RMF FM, w Komisji Europejskiej panuje duże zaniepokojenie w związku z niepewną sytuacją programu SAFE w Polsce. Unijni urzędnicy obawiają się sporu pomiędzy otoczeniem prezydenta Karola Nawrockiego, które zaproponowało Polski SAFE 0% oraz rządu, który usilnie stara się doprowadzić do finalizacji unijnego SAFE.
KE jest bardzo zaniepokojona i śledzi z bliska debatę w Polsce
— powiedzieli informatorzy z Komisji Europejskiej.
Nie mamy obecnie żadnej pewności co do polskiego SAFE. Zamiast pewności mamy bałagan
— dodały źródła w rozmowie z portalem.
Tusk nie uspokoił KE ws. SAFE
Unijni przedstawiciele nie są również przekonani uspokajającymi wypowiedziami Donalda Tuska, który twierdzi, że w przypadku weta prezydenta, posiada plan B.
Gdy będziemy w momencie, że będzie plan B i go otrzymamy, to będziemy wiedzieć więcej
— stwierdziły unijne źródła, zaznaczając przy tym, że istnieje groźba, iż pieniądze przepadną.
Gdy przepadają terminy, to przepadają pieniądze
— dodali informatorzy.
„Powinien nosić nazwę SLAVE 100%”
Rząd Koalicji 13 Grudnia bardzo mocno prze do unijnego SAFE. Przypomnijmy, prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił wprost, że „SAFE w wydaniu Unii Europejskiej jest pułapką dla Polski”. „Są polskie pieniądze, położone na stole przez polski bank na zbrojenia, które są dzisiaj koniecznością w sytuacji nadzwyczajnej, a oni mówią nie, nie chcemy tego, chcemy dalej zaciągać niemiecką pożyczkę i obciążać nasze dzieci na kolejne 55 lat” - punktował także kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek.
Redaktor naczelna portalu wPolityce.pl Marzena Nykiel obnażyła hipokryzję i szkodliwe działania rządu ws. programu w swoim komentarzu.
Desperacja, z jaką jego rząd walczy o błyskawiczne przyjęcie gigantycznego kredytu, jednoznacznie sugeruje, że nie o polski interes tu chodzi. Bezrozumne wpychanie Polski w niebezpieczny instrument finansowy, obwarowany mnóstwem restrykcji uzależniających Polskę od Brukseli i Berlina na pół wieku, powinien być ostatecznym argumentem za koniecznością zdymisjonowania tego rządu. Forsowanego przez Tuska projektu nie sposób nazwać inaczej niż 100 %SLAV, który założy Polakom niewolniczą pętlę zadłużenia i zależności na kilka kolejnych pokoleń
— czytamy w łamach wPolityce.pl.
Nerwowość Tuska i „zaniepokojenie” Brukseli wiele więc wyjaśnia…
xyz/RMF FM/wPolityce
