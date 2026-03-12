„Donald Tusk od bardzo dawna wykonuje wszystkie polecenia i dyrektywy, który płyną z Berlina i Brukseli, więc nie dziwi fakt, że tak bardzo zapętlił się i tak bardzo nastawiony jest na to, żeby wmówić Polakom, że pożyczka [europejski SAFE - red.] jest najlepszym, co Polskę może spotkać” - powiedziała na antenie telewizji wPolsce24 Beata Szydło, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była premier.
Tusk wykonuje dyrektywy płynące z Berlina i Brukseli
Beata Szydło pytana był o to, dlaczego premier Donald Tusk jest tak uparty w forsowaniu europejskiego programu SAFE, zwróciła uwagę, że bardzo na tym zależy Komisji Europejskiej.
Donald Tusk realizuje przede wszystkim projekt, który w Komisji Europejskiej forsowała Ursula von der Leyen. Bardzo jej zależy na tym, żeby ta pożyczka została skonsumowała przez państwa członkowskie, ale nie wszystkie chcą z tego skorzystać, łącznie z Niemcami
— zaznaczyła była premier.
Natomiast Donald Tusk, co wiemy od bardzo dawna, wykonuje wszystkie polecenia i dyrektywy, który płyną z Berlina i Brukseli, więc nie dziwi fakt, że tak bardzo zapętlił się i tak bardzo nastawiony jest na to, żeby wmówić Polakom, że ta pożyczka jest najlepszym, co Polskę może spotkać. Na szczęście prezydent Karol Nawrocki wraz z prezesem Adamem Glapińskim zaprezentowali alternatywę
— podkreśliła.
Szydło dodała również, że nikt nie kwestionuje tego, że polska armia, aby się rozwijać potrzebuje pieniędzy.
Nikt nie dyskutuje z tym, że Polska musi mieć zwiększone fundusze na zbrojenia, ale musimy to zrobić ze zdrowym rozsądkiem, a nie wykonywać przysługi dla innych. Projekt Tuska nie jest dobrym rozwiązaniem. Skoro sami Niemcy zaczynają mieć wątpliwości, to powinien odłożyć na bok swoje ambicje, zobowiązania wobec Brukseli i jakieś polityczne kalkulacje, tylko powinien działając w interesie Polski dogłębnie to wszystko przeanalizować
— oceniła Szydło.
Ursula von der Leyen jest kierowniczką Tuska
Europosłanka PiS mówiła również o wątpliwościach, jakie wobec programu mają inne państwa Unii Europejskiej.
Coraz więcej państw członkowskich ma wątpliwości. Parlament Europejski również. Brałam udział w kilku debatach na ten temat. Podnoszone są słabości tego projektu. On niesienie ze sobą wiele niepewności, tak jak w przypadku Polski, zaciąganie długu na kilkadziesiąt lat, nie mając gwarancji, co wydarzy się, co będzie za kilka lat, ale też nie wiemy, jak sama Unia Europejska będzie wyglądała, więc tych wątpliwości będzie bardzo dużo
— powiedziała.
Wydaje się, że kalkulacja polityczna jest tylko jedna. Donald Tusk od lat, pamiętam jego decyzje jako szefa Rady Europejskiej, naciski ze strony Angeli Merkel, forsowanie projektów, które nie były korzystne z punktu widzenia Polski, przecież on nie stawiał weta ws. Nord Stream 2, tylko biernie poddawał się temu, czego oczekiwała kanclerz Niemiec. Teraz kierowniczką, której słucha jest Ursula von der Leyen
— wskazała była premier.
Niebezpieczny pomysł Komisji Europejskiej
Szydło pytana była również o prace Komisji Specjalnej ds. Europejskiej Tarczy Demokracji, której jest członkiem.
W tej chwili został przygotowany raport, który ma bronić demokracji w Europie. On jest bardzo zły. Złożyliśmy do niego prawie 1400 poprawek. Sama złożyłam w imieniu ECR 300 poprawek. To świadczy o tym, że trzeba ten dokument wyrzucić do kosza
— zaznaczyła.
Z mojego punktu widzenia, to jest próba wprowadzenia regulacji, która będzie dawała możliwość ingerowania Komisji Europejskiej w wybory w poszczególnych państwach. To jest pomysł stworzenia centrum koordynującego, które miałoby pomagać w zwalczaniu dezinformacji, pomagać państwom członkowskim w unikaniu obcych wpływów, ale de facto to centrum otrzyma narzędzia, które dają możliwość wpływania na przebieg procesów wyborczych. Wydaje się, że to jest pomysł Komisji Europejskiej, a głównie Ursuli von der Leyen, która kompletnie nie liczy się z komisarzami, tylko próbuje kreować sama swoją politykę. Jest to pomysł na to, jak rozwiązać problem z budzącymi się sprzeciwami w krajach członkowskich, jeżeli chodzi o próby przejmowania suwerenność i kompetencji państw członkowskich
— powiedziała.
kk/Telewizja wPolsce24
