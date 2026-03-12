TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Rząd naciska na prezydenta. Pieniądze z SAFE na załatanie budżetu? Jabłoński: "Tusk ma gigantyczny problem"

Na zdjęciu poseł PiS Paweł Jabłoński na antenie Telewizji wPolsce24
Z całą pewnością Donald Tusk ma gigantyczny problem, ponieważ w ciągu dwóch lat rządzenia doprowadzili polskie finanse publiczne do stanu niemalże zapaści” - powiedział były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński w programie „Rozmowa Wikły” w Telewizji wPolsce24, odpowiadając na pytanie: „Czy rząd Koalicji 13 Grudnia wykorzysta środki z unijnego SAFE, żeby załatać dziurę w budżecie?”. „Jest jedna rzecz, której nie mogę powiedzieć publicznie, ponieważ jest to objęte klauzulą. Jest to dostępna dla posłów lista w Sejmie. Zapoznałem się z tą listą bardzo dokładnie. Gdyby została ujawniona, to byłby wielki skandal” - uchylił poseł rąbka tajemnicy.

Rząd Koalicji 13 Grudnia staje na wysokości zadania w kwestii ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu?

Absolutnie nie staje na wysokości zadania, bo trzeba się przyjrzeć temu jak postępowały tutaj instytucje państwowe, zwłaszcza MSZ, MSW i PLL LOT…

