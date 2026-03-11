Dariusz Joński chciał, żeby holenderski europoseł z EKR-u tłumaczył Polakom, jak ważny jest program SAFE. Jego odpowiedź nie wpisała się jednak do końca w jego oczekiwania. „Myślał, że będzie miał jasną odpowiedź, że to trzeba brać z niemieckiego i brukselskiego stołu” - zauważył Waldemar Buda, europoseł PiS.
Padniecie, poseł Dariusz Joński zapytał posła z Holandii jak przekonać tych, którzy nie chcą pożyczki SAFE na zbrojenia, takiej odpowiedzi się nie spodziewał
— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Waldemar Buda.
Do wpisu zamieścił nagranie, na którym wspólnie z innym europosłem PiS - Piotrem Müllerem komentuje słowa holenderskiego polityka.
Ty widziałeś to Waldek, bo chciał się przed chwilą popisać w Parlamencie Europejskim ws. SAFE i zapytać Holendra, co uważa na ten temat
— wskazał Müller.
My w Polsce mamy różne zdania, ale posłuchajcie Holendra, którego pan Joński zapytał, co sądzi na temat SAFE. Myślał, że będzie miał jasną odpowiedź, że to trzeba brać z niemieckiego i brukselskiego stołu
— powiedział Buda.
Odpowiedź nie po myśli
Następnie wyemitowany został fragment dyskusji z Parlamentu Europejskiego.
Jakby pan przekonał tych polityków, którzy mówią, żeby nie brać tych pieniędzy, żeby tych pieniędzy nie wykorzystywać. Jakby pan ich przekonał, że ten program jest jednak ważny?
— zapytał Joński.
Program SAFE oczywiście to wzmocnienie własnego potencjału. Potencjału obronnego. To jest potrzebne
— odpowiedział mu europoseł Bert-Jan Ruissen z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
Oczywiście to jest finansowane przez wspólne zadłużenie, co nie jest specjalnie rozsądne, ponieważ trzeba jeszcze spłacać odsetki z poprzednich pożyczek. I to spada na kolejne pokolenia
— dodał.
Manipulacja Jońskiego
To jednak nie wszystko. Joński w swoich mediach społecznościowych chwalił się, że holenderski europoseł… odpowiedział mu na pytanie.
Co więcej, wyciął tylko fragment jego wypowiedzi, który pasował do jego tezy, według której program pożyczki z SAFE to dobry pomysł.
Nagranie wygląda wręcz desperacko.
