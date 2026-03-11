„Dzisiaj konieczne jest promowanie rodziny, małżeństwa, dzietności, żeby znowu zrobić modę na dzieci, bo jak tego nie zrobimy, to te wszystkie nasze działania na nic będą” - wskazał Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
W Sejmie odbyła się konferencja programowa „Samorząd OdNowa” organizowana przez OdNowę Marcina Ociepy.
Silne państwo
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek swoje przemówienie rozpoczął od nawiązania do słów Marcina Ociepy, który stwierdził, że państwo będzie silne tylko wtedy, kiedy silne będą samorządy.
Tak jest, bo to państwo zaczyna się tam na dole: od sołtysów, od mieszkańców poszczególnych sołectw, gmin, powiatów, województw
— powiedział.
Trzeba zmieniać myślenie na temat samorządu, rządu i państwa. Bardzo często jest zakorzenione u ludzi myślenie, że państwo to jest w Warszawie w rządzie, a samorząd to jest coś innego. No nie. Samorząd to nie jest nic innego. Samorząd to jest władza państwowa i samorząd z rządem tworzą całą władzę i administrację tego państwa
— dodał.
Przemysław Czarnek podkreślił, że samorząd posiada kluczową władzę i wsparcie jest niezwykle ważne.
Moda na dzieci
Podczas konferencji prasowej Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że dzisiaj konieczne jest promowanie rodziny, małżeństwa, dzietności.
Żeby znowi zrobić modę na dzieci, bo jak tego nie zrobimy, to te wszystkie nasze działania na nic będą
— podkreślił.
Wielkie, wspaniałe samorządowe przedszkole ze żłobkiem w Zakrzewku otwieraliśmy niedawno. Tylko, że do tego przedszkola chodzi już coraz mniej dzieci. A jak to pójdzie w tym kierunku, to za 10 lat już nie będzie miał kto chodzić do tego przeszkolą i nie będzie miał kto być w tym żłobku
— wskazał.
Nie będzie też pracy dla tych nauczycielek. Nie będzie też pracy dla przedszkolanek, dla administracji tego przedszkola, tego żłobka, czy szkoły
— wymieniał.
Musi być wspólne myślenia o problemach państwa polskiego i wspólna odpowiedź na rozwiązanie tych problemów
— podkreślił.
Wsparcie
Przemysław Czarnek zaznaczył, że państwo musi być silne.
Rząd musi wspierać silne samorządy, czyli wszystkie. Państwo nie może prowadzić dalej tego modelu polityki dyfuzyjno-polaryzacyjnej i wspierać wyłącznie wielkich, zapominając o małych, bo to państwo silne już wówczas nie będzie
— wskazał.
Trzeba ponownie trafić do wszystkich samorządów. Nie oszukiwać, że samorządy mają dzisiaj pieniądze, bo nie mają pieniędzy, bo skończyli, bo nie ma już przetargów
— dodał.
Adrian Siwek
