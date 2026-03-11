Politycy koalicji rządzącej naciskają na prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał ustawę umożliwiającą wzięcie przez Polskę unijnej pożyczki SAFE na zbrojenia. Radosław Sikorski, szef MSZ i wicepremier, w swoim najnowszym wpisie na X przedstawił absurdalny pomysł, mający uderzać w głowę państwa.
Co ciekawe, rządzący naciskają na głowę państwa ws. europejskiej SAFE, ale jednocześnie premier Donald Tusk zapowiedział, że i tak doprowadzą do zaciągnięcia tej pożyczki przez Polskę, nawet wbrew prezydentowi. W swoim wpisie nawiązuje do tego Radosław Sikorski, przedstawiając przy tym absurdalny pomysł.
CZYTAJ TAKŻE: Oburzające! Tusk zapowiada wprowadzenie SAFE nawet wbrew prezydentowi: Zrobię wszystko, żebyśmy ten finał osiągnęli
Jeśli Pan Prezydent zawetuje SAFE a my go i tak zrealizujemy poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, to zaproponuję, aby na każdym karabinie, czołgu, dziale, dronie i antydronie umieścić plakietkę z napisem: „Drogi żołnierzu Wojska Polskiego, tego nie chciał ci dać prezydent Karol Nawrocki”
— napisał Radosław Sikorski na platformie X.
Naciski na głowę państwa i złośliwe uwagi w sprawie europejskiego SAFE są bezsensowne. Rządzący powinni spokojnie poczekać na decyzję prezydenta w tej sprawie. Warto też zaznaczyć, że hasło zaproponowane przez Sikorskiego jest bezzasadne także dlatego, że prezydent chce wzmacniania polskiej armii, ale nie poprzez zaciąganie przez Polskę wieloletniej, europejskiej pożyczki. Jako alternatywę razem z prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim prezentował program „Polski SAFE 0%”.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezydencki projekt „Polski SAFE 0%” trafił do Sejmu! Ważna uwaga Szefernakera: Operacja przekazania zysku nie wymaga zmiany prawa
— Prezes PiS: SAFE w wydaniu unijnym to pułapka dla Polski. „Wzięłaby pani taki kredyt? Ktoś, kto złożyłby taką propozycję, byłby nienormalny”
— Skąd środki na „Polski SAFE 0%”? Prof. Adam Glapiński wskazał źródło! „To jest w tej chwili jakieś 197 miliardów złotych”
tkwl/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755263-zlosliwy-pomysl-sikorskiego-uderzajacy-w-prezydenta-ws-safe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.