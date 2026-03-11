„27 procent uzbrojenia jest wytwarzane w Polsce. Mniej więcej tyle samo, bo 30 proc. leków w aptekach to polskie leki. To pokazuje, do czego my zmierzamy. Wszystko [co wytwarzane w Polsce] musi być na poziomie ok. 30 proc., a 70 proc. rynku musi być skolonizowane” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 dr Artur Bartoszewicz w kontekście rządowych deklaracji o przyjęciu przez polską gospodarkę większości zamówień w ramach SAFE. Ekonomista zaznaczył też, że program SAFE to „przykrywka” dla umowy Mercosur, która uderzy w polskie rolnictwo.
„Jak wygląda łańcuch dostaw”
Dr Artur Bartoszewicz w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem mówił o deklarowanych przez rząd przyszłych zamówieniach w polskich zakładach. Zamówienia te, dzięki unijnemu programowi SAFE, miałyby ożywić polski przemysł.
Jeżeli premier mówi, że lepszy jest program z długiem na 45 lat, z obciążeniem następnych pokoleń, z ryzykiem kursowym i jeszcze twierdzi pan premier, że to wszystko pójdzie dla przemysłu polskiego, to chciałbym przypomnieć, jak wygląda łańcuch dostaw
— mówił ekonomista.
Po pierwsze musi być węgiel, potem musi być stal, a potem z tej stali robi się czołgi. Problem polega na tym, że górnictwo jest rozwalone, hutnictwo rozwalone i twierdzi się, że będzie się produkowało to wszystko w polskich zakładach. Guzik prawda
— tłumaczył dr Bartoszewicz.
To, że mówią, że do polskich zakładów poszłyby zamówienia, nie tłumaczy, jaka część surowca, jaka część produkcji de facto jest wytwarzana poza granicami państwa polskiego
— dodał.
„70 proc. rynku musi być skolonizowane”
Gość Telewizji wPolsce24 zastanawiał się też, jak Donald Tusk mógł twierdzić, że maju lub czerwcu miałyby już być rozłożone zamówienia w kraju.
To jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie takich rzeczy zrealizować i to nie dlatego, że nie chcemy. Jak powiedziałem: przestańcie nam likwidować górnictwo, przestańcie likwidować hutnictwo przestańcie nakładać na gospodarkę na przemysł polski ograniczenia, które powodują, że nie jesteśmy konkurencyjni i nie ma możliwości produkcji.
— ocenił ekspert.
Dr Artur Bartoszewicz przytaczał też opinie o obecnych możliwościach polskiego przemysłu zbrojeniowego, który porównał do produkcji farmaceutycznej.
Doprowadziliśmy do sytuacji, w której 27 procent uzbrojenia jest wytwarzane w Polsce. Mniej więcej tyle samo, bo 30 proc. leków w polskich aptekach to polskie leki. To pokazuje, do czego my zmierzamy. Wszystko musi być na poziomie ok. 30 proc., a 70 proc. rynku musi być skolonizowane
— przestrzegał ekonomista
Ekspert podkreślił również, że polski rząd oddał proces decyzyjny w sprawie zasad udzielania pożyczki z unijnego SAFE w ręce Brukseli.
„Zysk celowany”
Dr Bartoszewicz odniósł się też do opinii ministra finansów Andrzej Domańskiego, ktory stwierdził między innymi, że nie ma żadnych pieniędzy w projekcie „Polski SAFE 0 %”.
Złoto jest w zasobach banku centralnego. Ktoś powie, do transakcji nie przystąpiono, a więc dopóki się nie sprzeda nie ma zysku. Ale można dokonać wyceny i w tym momencie pojawia się ta wartość i ta wartość jest urzeczywistniona.
— mówił.
To nie jest kwestia spieniężenia tej wartości. To jest kwestia ujawnienia tego zysku w Narodowym Banku Polskim (…) i pokazania, że ten zysk de facto jest i my możemy wypłacić celowany zysk.
— tłumaczył Bartoszewicz.
