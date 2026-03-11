W TVP Info w likwidacji doszło wczoraj do wyjątkowo absurdalnej sytuacji. Otóż dziennikarz nagle przerwał rozmowę z ekonomistą Piotrem Kuczyńskim, aby prowadzący mógł opowiedzieć o… limuzynie z Donaldem Tuskiem w środku zmierzającej do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie w sprawie programu „Polski SAFE 0%”. „Nie wiem, na czym stanęliśmy, bo ja mówiłem, ale jak rozumiem pokazanie samochodu było ważniejsze niż to, co ja mówiłem. No może być i tak” - tak ekonomista w żartobliwy sposób zareagował na takie potraktowanie go przez TVP Info w likwidacji.
Dziennikarz nagle przerwał rozmowę w TVP Info w likwidacji z ekonomistą Piotrem Kuczyńskim, aby poinformować, że kolumna rządowa, gdzie w jednej z limuzyn znalazł się premier Donald Tusk, wyruszyła na spotkanie z prezydentem i prezesem NBP do Pałacu Prezydenckiego. Gdyby na tej czystej informacji relacja z tej sytuacji się zakończyła, to jeszcze można byłoby decyzji stacji i dziennikarza bronić - wspomniane spotkanie w Pałacu Prezydenckim było wczoraj głównym tematem dnia. W pewnym momencie dziennikarz zaczął się jednak w dziwny sposób ekscytować 5-minutową trasą kolumny samochodów rządowych.
O, to jest dokładnie ten samochód, na tylnym siedzeniu z premierem Donaldem Tuskiem. Cały czas na żywo Państwo to oglądali, czekali na to, aż w końcu się stało i premier pojechał. Pokazywaliśmy to jako pierwsi – TVP Info. A teraz jesteśmy z powrotem w naszej rozmowie, Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk finansowy
— mówił dziennikarz TVP Info w likwidacji.
Kuczyński: Samochód był ważniejszy niż to, co mówiłem
Nie wiem, na czym stanęliśmy, bo ja mówiłem, ale jak rozumiem pokazanie samochodu było ważniejsze niż to, co ja mówiłem. No może być i tak
— w ten żartobliwy sposób Piotr Kuczyński zareagował na zachowanie TVP Info w likwidacji.
tkwl/TVP Info
