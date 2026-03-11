„To nie jest tak, że ja tylko wytykam Żurkowi i Bodnarowi naruszenia prawa. Z PiS-em robiłem dokładnie to samo” - mówi dr Michał Skwarzyński w rozmowie z portalem wPolityce.pl, komentując sprawę swojego kandydowania do Trybunału Konstytucyjnego.
13 marca Sejm dokona wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek w serwisie X przekazał, że kandydatami PiS do Trybunału Konstytucyjnego są: prof. Artur Kotowski i dr Michał Skwarzyński.
Powody
Pytamy mecenasa Michała Skwarzyńskiego o to, dlaczego zdecydował się kandydować do Trybunału Konstytucyjnego.
Koalicja Obywatelska dochodząc do władzy, postulowała, że należy odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, wybrać tam ekspertów, żeby on spełniał swoją rolę, jaką konstytucja dla niego przewiduje, jaką prawo międzynarodowe praw człowieka dla niego przewiduje
— przypomina.
Teraz okazało się, że kandydatami w zasadniczej większości Koalicji Obywatelskiej są działacze stowarzyszeń wspierających obecny rząd i ludzie, którzy będą spolegliwi wobec obecnego rządu
— wskazuje w rozmowie z wPolityce.pl.
Postanowiłem pokazać taką kartę „sprawdzam”
— podkreśla.
Działanie w opozycji do PiS
Mecenas Skwarzyński wskazuje, że w jego ocenie jest to mocna karta, ponieważ w czasach rządów PiS występował także w opozycji do ich rządu.
Krytykowałem pewne rzeczy, które były ze skróceniem kadencji pani profesor Gersdorf. Krytykowałem skrócenie kadencji KRS-u. Napisałem o tym w swoim podręczniku o prawach człowieka. W 2021 roku krytykowałem premiera Morawieckiego za próbę wprowadzenia godziny policyjnej w sylwestra w czasie pandemii, a ustawa tego nie przewidywała. Krytykowałem i krytykuję cały czas rozwiązanie „50+”, gdzie automatyczna jest utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym, teraz poza terenem zabudowanym. Skarżyłem i do Trybunału Konstytucyjnego i do NSA. Skarżyłem za czasów PiS-u formularze w sprawach karnych, które uważam za istotowo niezgodne z prawami człowieka i Sąd Najwyższy przyznał mi rację
— wymienia.
Prawnik podkreśla, że to nie jest tak, że on jest identyfikowany z walką o prawa człowieka w sprawach nadużyć obecnej władzy, ponieważ on robił to już wcześniej, także za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Dzisiaj troszeczkę próbuje się celowo o tym zapominać. A ja chcę to przypomnieć, że to nie jest tak, że ja tylko wytykam Żurkowi i Bodnarowi naruszenia prawa. Z PiS-em robiłem dokładnie to samo
— mówi.
W lubelskiej apelacji było jedno postępowanie dyscyplinarne, jakie zrobił Zbigniew Ziobro sędziemu i to ja byłem obrońcą. Mieliśmy sytuację pana sędziego Chmielewskiego, który miał postępowanie dyscyplinarne za wyłączenie pani sędzi Rumińskiej-Rogali, to on uwzględniał za czasu PiS-u mój wniosek o jej wyłączenie
— zaznacza w rozmowie z wPolityce.pl.
Motywacje
Mec. Skwarzyński wyjaśnia, jakie są cele jego kandydowania do Trybunału Konstytucyjnego.
To nie jest tak, że ja się teraz nagle znalazłem. I ja chcę to jutro przedstawić na komisji sprawiedliwości, że nie jestem osobą, która jest spolegliwa wobec jakiejkolwiek władzy. Ja nie jestem koniunkturalistą, wręcz odwrotnie. I całą swoją pracę zawodową jako adwokat, jako naukowiec właśnie poświęciłem temu, żeby chronić wartości, jakimi są prawa człowieka i jakimi są konstytucyjne prawa człowieka, prawa jednostki
— wskazuje.
Chcę, żeby skonfrontowano mój dorobek kilkunastoletni adwokatury, kilkunastoletni naukowy z tym dorobkiem, który przedstawią tamci kandydaci, bo nagle się okaże, że to będą kandydaci, którzy są wyłącznie kandydatami prorządowymi. Nie znajdziemy ich aktywności, która będzie w opozycji do obecnej władzy albo do władzy, którą ci ludzie sprawowali na wcześniej. To jest mój cel, żeby pokazać, że wybór ma charakter polityczny, a nie merytoryczny
— mówi.
Mec. Skwarzyński podkreśla przy okazji, że w internecie kolportowana jest narracja, że jest on członkiem Ordo Iuris, co nie jest prawdą, ponieważ nigdy nie należał do tej organizacji.
Adrian Siwek
