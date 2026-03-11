Dziś Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy. Wśród nich jest nowelizacja ustawy o rachunkowości. Jej celem jest zwolnienie części firm z raportowania ESG, czyli zrównoważonego rozwoju, za 2025 i 2026 r. Poinformował o tym rzecznik Rafał Leśkiewicz.
11 marca 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał:
1/ Ustawę z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (nr druku 868),
2/ Ustawę z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (nr druku 1204),
3/ Ustawę z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (nr druku 2277).
Ile ustaw podpisał prezydent?
9 marca w oświadczeniu zamieszczonym w serwisie X prezydent poinformował o podpisaniu 10 ustaw. Wśród nich jest m.in. ustawa o obronie polskiej ziemi, którą głowa państwa określiła jako „projekt szczególny”, zainicjowany w czwartym dniu sprawowania urzędu.
Prezydent poinformował wówczas również, że łącznie podpisał dotąd 167 ustaw spośród 194, które zostały mu przedłożone.
Moim obowiązkiem jako Prezydenta Rzeczypospolitej jest stać na straży interesów Polaków i budować silną Polskę. I tylko te cele przyświecają wszystkim moim decyzjom. Nie blokuję rządu, tam gdzie mogę, to wręcz pomagam naprawiać jego własne błędy. Tu bowiem nie o politykę chodzi a o dobro i pomyślność obywateli
— zaznaczył, wyjaśniając swoje decyzje w odniesieniu do poszczególnych projektów.
