„Marszałek Czarzasty sprzeniewierza się swoim obowiązkom, dlatego że sabotuje pracę parlamentu. To nie do marszałka należy decyzja, tylko do parlamentu, jak postąpić z ustawą prezydenta” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Ociepa, poseł PiS, były wiceminister obrony.
Wczoraj w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego, prezesa NBP Adama Glapińskiego z premierem Donaldem Tuskiem, wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Spotkanie dotyczyło decyzji prezydenta ws. ustawy wdrażającej unijny program SAFE, a także propozycji „Polski SAFE 0%” - według prezydenta, możliwej alternatywy dla unijnego SAFE. Projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski SAFE 0 proc.” dziś trafił już do Sejmu.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) ogłosił jednak zamrożenie projektu do czasu, aż prezydent RP podejmie decyzję wobec ustawy o unijnym programie SAFE.
„Ten projekt jest po prostu zły dla Polski”
Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Ociepa, poseł PiS, były wiceminister obrony.
Ten projekt [unijnego SAFE - red.] jest po prostu zły dla Polski. Ale też z drugiej strony proszę pamiętać, że rząd jest tak zdeterminowany do przyjęcia tej pożyczki, że prawdopodobnie pomimo weta prezydenta i tak się na to zdecyduje
— powiedział.
Chcę powiedzieć panu prezydentowi, żeby podjął taką decyzję, jaką uzna za stosowną po odbyciu tych konsultacji, które odbył z wojskowymi
— zastrzegł Marcin Ociepa.
„Czarzasty sabotuje pracę parlamentu”
Przede wszystkim marszałek Czarzasty sprzeniewierza się swoim obowiązkom, dlatego że sabotuje pracę parlamentu. To nie do marszałka należy decyzja, tylko do parlamentu, jak postąpić z ustawą prezydenta. Marszałek Czarzasty po raz kolejny udowodnił, że jest tchórzem, bo gdyby był człowiekiem odważnym, to by przedłożył posłom tę ustawę pod obrady i nastąpiłaby debata i następnie głosowanie
— powiedział były wiceminister obrony.
Przecież koalicja 13 grudnia, której częścią jest zresztą emblematyczną marszałek Czarzasty, ma większość, więc mogą tę ustawę odrzucić, ale dlaczego nie chcą się nią zajmować? Ponieważ boją się dyskusji, boją się argumentów, czyli mają większość, ale chcą zamknąć posłom opozycji, w tym klubowi, przede wszystkim klubowi Prawa i Sprawiedliwości, buzię w tej kwestii. W związku z tym boi się poddać tej ustawy pod głosowanie
— mówił polityk.
Jeszcze raz powtórzę, marszałek nie jest od blokowania inicjatywy ustawodawczej kogokolwiek, tylko od organizacji pracy parlamentu. Oczywiście można każdą pracę organizować w taki sposób, żeby ją de facto sabotować, ale wówczas nie mamy do czynienia z marszałkiem Sejmu, tylko z sabotażystą, który uniemożliwia motywowane czystym tchórzostwem pracę nad ustawą. Mamy prawo jako posłowie się nią zająć, natomiast marszałek nam to uniemożliwia. Nie jest to rolą marszałka Czarzastego, żeby cenzurować czy pracę prezydenta. To jest rola parlamentu, żeby tę inicjatywę rozpatrzyć
— wyjaśnił Marcin Ociepa.
