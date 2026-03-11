WIDEO

Rutnicki tłumaczył, że na Igrzyskach Olimpijskich pozował z wymiętoloną flagą, bo zawsze... nosi ją na piersi. Winny oczywiście prezydent Nawrocki

  • Polityka
  • opublikowano:
Rutnicki tłumaczył się z pogiętej flagi / autor: Fratria
Rutnicki tłumaczył się z pogiętej flagi / autor: Fratria

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki w kuriozalny sposób próbował tłumaczyć się z tego, że podczas Igrzysk Olimpijskim pozował z pomiętoloną flagą Polski. „Miałem złożoną tutaj na sercu” - opowiadał w Radiu Zet.

Redaktor Bogdan Rymanowski w Radiu Zet zadał pytanie ministrowi sportu i turystyki Jakubowi Rutnickiemu od jednego ze słuchaczy, który zwrócił uwagę, że Koalicja Obywatelska szykuje projekt ustawy o ochronie flagi unijnej, a sam Rutnicki podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich pozował z wymiętoloną polską flagą.

Kuriozalne tłumaczenia

Minister przekonywał, że mówienie o tej sprawie to… hejt.

Moją flagę, którą zabrałem na Igrzyska Olimpijskie, miałem złożoną tutaj na sercu. Tutaj na sercu i z wielką dumą, muszę powiedzieć, z wielką dumą ją prezentowałem. Zawsze ta flaga była pięknie złożona

— zapewniał.

Następnie atakował on prezydenta Karola Nawrockiego.

Ja wiem, że hejterzy nie mogą przeżyć tego, że Nawrocki pojechał do wioski olimpijskiej i zamiast wręczyć polską flagę, bo wie pan, co ja z tą flagą zrobiłem na samym końcu? Wręczyłem ją Kacprowi po tym, jak zrobił nam największy prezent i zajął drugie miejsce na małej skoczni. Osobiście mu ją wręczyłem na pamiątkę, żeby była szczęśliwa

— mówił, próbując ocieplać się przy wizerunku Kacpra Tomasiaka.

Tak, oni nie mogli przeżyć tego, że Nawrocki wchodzi w koszulce i ma „Nowrocky” napisane z angielskiego biało-czerwoną, a minister sportu i turystyki wręczył flagę. Oczywiście miałem ją złożoną na piersi, więc małe kosteczki są, ale próba robienia z hejtu tego, że minister sportu ma zawsze przy sobie biało-czerwoną i dumnie ją prezentuje… Dla mnie mega słabe

— opowiadał.

Pomiętolona flaga

Przypominamy, że minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki pozował z biało-czerwoną flagą podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozgrywanych we Włoszech. Polityk nie zadbał jednak o to, by flaga prezentowała się godnie.

CZYTAJ TAKŻE: A gdzie szacunek? Rutnicki pozował z pogiętą biało-czerwoną flagą. Szefernaker: Co za wstyd. To nie dekoracja. To zobowiązanie

Adrian Siwek/Radio Zet/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych