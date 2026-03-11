Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki w kuriozalny sposób próbował tłumaczyć się z tego, że podczas Igrzysk Olimpijskim pozował z pomiętoloną flagą Polski. „Miałem złożoną tutaj na sercu” - opowiadał w Radiu Zet.
Redaktor Bogdan Rymanowski w Radiu Zet zadał pytanie ministrowi sportu i turystyki Jakubowi Rutnickiemu od jednego ze słuchaczy, który zwrócił uwagę, że Koalicja Obywatelska szykuje projekt ustawy o ochronie flagi unijnej, a sam Rutnicki podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich pozował z wymiętoloną polską flagą.
Kuriozalne tłumaczenia
Minister przekonywał, że mówienie o tej sprawie to… hejt.
Moją flagę, którą zabrałem na Igrzyska Olimpijskie, miałem złożoną tutaj na sercu. Tutaj na sercu i z wielką dumą, muszę powiedzieć, z wielką dumą ją prezentowałem. Zawsze ta flaga była pięknie złożona
— zapewniał.
Następnie atakował on prezydenta Karola Nawrockiego.
Ja wiem, że hejterzy nie mogą przeżyć tego, że Nawrocki pojechał do wioski olimpijskiej i zamiast wręczyć polską flagę, bo wie pan, co ja z tą flagą zrobiłem na samym końcu? Wręczyłem ją Kacprowi po tym, jak zrobił nam największy prezent i zajął drugie miejsce na małej skoczni. Osobiście mu ją wręczyłem na pamiątkę, żeby była szczęśliwa
— mówił, próbując ocieplać się przy wizerunku Kacpra Tomasiaka.
Tak, oni nie mogli przeżyć tego, że Nawrocki wchodzi w koszulce i ma „Nowrocky” napisane z angielskiego biało-czerwoną, a minister sportu i turystyki wręczył flagę. Oczywiście miałem ją złożoną na piersi, więc małe kosteczki są, ale próba robienia z hejtu tego, że minister sportu ma zawsze przy sobie biało-czerwoną i dumnie ją prezentuje… Dla mnie mega słabe
— opowiadał.
Pomiętolona flaga
Przypominamy, że minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki pozował z biało-czerwoną flagą podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozgrywanych we Włoszech. Polityk nie zadbał jednak o to, by flaga prezentowała się godnie.
