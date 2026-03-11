„My mówimy ‘Pokój na prawicy’, a oni: ‘Czarnek, Czarnka, Czarnkowi’, ‘PiS, pisiory, jakby Tuska w ogóle nie było. Jakby najwyzsze w Europie ceny energii to nie była wina Tuska. Jakby SAFE, którym chcą nam zarzucić kaganiec i uwiązać na smyczy niemieckiej, w ogóle nie miał znaczenia i to my jesteśmy jedynym problemem” - powiedział Jackowi Karnowskiemu, redaktorowi naczelnemu Telewizji wPolsce24, prof. Przemysław Czarnek - kandydat PiS na premiera.
Krótka rozmowa w naszym newsroomie odbyła się tuż przed rozpoczęciem obszernego wywiadu Jacka Karnowskiego, redaktora naczelnego Telewizji wPolsce24 oraz redaktora Marka Pyzy z kandydatem PiS na premiera.
Wywiad z prof. Czarnkiem ukaże się w przyszłym tygodniu na łamach Tygodnika „Sieci”.
„To my jesteśmy nową nadzieją”
Przemysław Czarnek, ogłoszony w sobotę 7 marca kandydatem PiS na premiera w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, podzielił się z redaktorem Jackiem Karnowskim wrażeniami z pierwszych dni kampanii.
Objazdów po kraju robiłem już wiele. Tylko w ostatnich dwóch miesiącach byłem na 44 spotkaniach, więc nie jest to dla mnie nowość
— podkreślił.
Natomiast ogromnie się cieszę, bo sam widzę po odbiorze, chociażby wczoraj w Iławie, że jest… nowa nadzieja
— dodał z uśmiechem Czarnek, w sposób oczywisty nawiązując do nazwy partii Sławomira Mentzena.
Nowa nadzieja to my teraz jesteśmy, to my jesteśmy tą nową nadzieją dla ludzi, którzy się przebudzili i chcą iść do przodu
— powiedział kandydat na premiera.
Te dwa dni dały też mi do zrozumienia wiele. Siłą rzeczy, na początku były obawy – to jest półtora roku intensywnej kampanii z takim pługiem zaczepionym do mnie i ja muszę to zrobić. Ale jak są efekty, to człowiek się cieszy
— stwierdził Przemysław Czarnek.
Czy Konfederacja chce rządzić z Tuskiem?
Redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 pytał swojego rozmówcę również o ataki - nie tylko z lewej, ale również z prawej strony sceny politycznej, zwłaszcza Konfederacji Mentzena i Bosaka.
Ataki ze strony lewicowej nie są nowością. Ostatnio trochę się zintensyfikowały, ale tam nic nowego się nie dzieje, jest jak było zawsze. Natomiast po prawej stronie dla mnie jest to zaskoczenie: my mówimy „Pokój na prawicy”, a oni: „Czarnek, Czarnka, Czarnkowi”, „PiS, pisiory”, jakby Tuska w ogóle nie było
— zauważył polityk PiS.
Jakby najwyzsze w Europie ceny energii to nie była wina Tuska. Jakby SAFE, którym chcą nam zarzucić kaganiec i uwiązać na smyczy niemieckiej, w ogóle nie miał znaczenia i to my jesteśmy jedynym problemem. Tak, jakby tu się jakaś „czwarta droga” przebudziła, która dotychczas spała. I co, chce ta „czwarta droga” rządzić z Tuskiem, skoro nie kryytkuje Tuska, tylko nas?
— pytał Czarnek.
