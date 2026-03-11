Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała dziś do sądu akt oskarżenia przeciwko Michałowi Dworczykowi – europosłowi PiS i byłemu szefowi KPRM. Prokuratura zarzuca politykowi m.in. niedopełnienie obowiązków i utrudnianie śledztwa w sprawie „afery” mailowej.
Rzecznik warszawskiej prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba podał, że prokuratura zarzuca Dworczykowi niedopełnienia obowiązków między marcem 2017 r. a czerwcem 2021 r. gdy będąc najpierw wiceministrem obrony a potem szefem kancelarii premiera „posługiwał się niecertyfikowaną i niezabezpieczoną prywatną skrzynką mailową do prowadzenia korespondencji w zakresie realizacji zadań służbowych wynikających z pełnionych funkcji, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i prawidłowego funkcjonowania organów państwa”.
Korespondencja ta zawierał - wymienia prokuratura - m.in. informacje niejawne, zagadnienia dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa, zagadnienia zawiązane ze służbami specjalnymi.
Ponadto prokuratura zarzuca Dworczykowi utrudnianie śledztwa w sprawie „afery” mailowej.
Prokuratura podaje, że oskarżonemu za czyny te grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Dworczyk - któremu zarzuty ogłoszono w grudniu 2025 r. - nie przyznał się wtedy do winy, odmówił składania wyjaśnień i wniósł o zapoznanie się z aktami.
Reakcja Dworczyka
Odnosząc się do informacji o skierowaniu przeciwko niemu aktu oskarżenia, Dworczyk napisał na platformie X, że chętnie się do niego odniesie „jak tylko będzie miał szansę się z nim zapoznać”. Oświadczył ponadto, że w prokuraturze „ograniczono mu możliwość rzetelnego zapoznania się z aktami sprawy”, a „wszystkie wnioski dowodowe, które chciał złożyć, zostały odrzucone”.
Po pięciu latach od ataku hakerskiego na skrzynki mailowe co najmniej kilkudziesięciu polityków oraz urzędników państwowych, prokuratura nie ma pojęcia kto dokonał przestępstwa. Jednak dziś prokuratura nie tropi hakerów, a stawia zarzuty mi, jednemu z poszkodowanych
— napisał Dworczyk.
Podkreślił, że to on zgłosił do ABW i prokuratury przestępstwo hakerskie i „od pierwszego dnia” współpracował w tej sprawie „ze służbami i prokuraturą”. Wyraził ponadto nadzieję, że wkrótce „przed niezawisłym sądem wykaże absurdalność oraz polityczne motywy” stawianych mu zarzutów.
