Jest ostateczna decyzja PiS ws. kandydatur do Trybunału Konstytucyjnego! Rzecznik: Mają wielkie doświadczenie prawnicze

Trybunał Konstytucyjny - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Trybunał Konstytucyjny - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Kandydatami PiS do Trybunału Konstytucyjnego są: prof. Artur Kotowski i dr Michał Skwarzyński - poinformował rzecznik tego ugrupowania Rafał Bochenek na portalu X.

Sejm w piątek 13 marca dokona wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o czym poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Włodzimierz Czarzasty. Wśród nic jest sędzia Krystian Markiewicz - były prezes silnie zaangażowanego politycznie stowarzyszenia „Iustitia”. W Trybunale występuje obecnie sześć wakatów.

PiS zgłasza do TK prof. Kotowskiego i dr. Skwarzyńskiego

Z kolei na swojej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził, że jego formacja zgłosi dwie osoby, przy czym prosił, aby jeszcze trochę poczekać na ostateczną decyzję. O tej z kolei poinformował na portalu X rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Jest ostateczna decyzja w sprawie kandydatur PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Naszymi kandydatami są:

● p. prof. dr hab. Artur Kotowski

● p. dr Michał Skwarzyński

— napisał na platformie X.

Zgłoszone osoby mają wielkie doświadczenie prawnicze zarówno teoretyczne, jak i praktyczne

— wskazał Bochenek.

Podsumowanie

Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło dwóch kandydatów na sędziów Trybunał Konstytucyjny: Artur Kotowski i Michał Skwarzyński — poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Wybór nowych sędziów ma nastąpić 13 marca w Sejmie. Wcześniej zapowiedź zgłoszenia kandydatów potwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. Bochenek podkreślił, że obaj kandydaci mają duże doświadczenie prawnicze zarówno w teorii, jak i w praktyce.

X/Joanna Jaszczuk

