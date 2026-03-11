Kandydatami PiS do Trybunału Konstytucyjnego są: prof. Artur Kotowski i dr Michał Skwarzyński - poinformował rzecznik tego ugrupowania Rafał Bochenek na portalu X.
Sejm w piątek 13 marca dokona wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o czym poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Włodzimierz Czarzasty. Wśród nic jest sędzia Krystian Markiewicz - były prezes silnie zaangażowanego politycznie stowarzyszenia „Iustitia”. W Trybunale występuje obecnie sześć wakatów.
PiS zgłasza do TK prof. Kotowskiego i dr. Skwarzyńskiego
Z kolei na swojej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził, że jego formacja zgłosi dwie osoby, przy czym prosił, aby jeszcze trochę poczekać na ostateczną decyzję. O tej z kolei poinformował na portalu X rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Jest ostateczna decyzja w sprawie kandydatur PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Naszymi kandydatami są:
● p. prof. dr hab. Artur Kotowski
● p. dr Michał Skwarzyński
— napisał na platformie X.
Zgłoszone osoby mają wielkie doświadczenie prawnicze zarówno teoretyczne, jak i praktyczne
— wskazał Bochenek.
CZYTAJ TAKŻE:
-Prezes PiS: SAFE w wydaniu unijnym to pułapka dla Polski. „Wzięłaby pani taki kredyt? Ktoś, kto złożyłby taką propozycję, byłby nienormalny”
-Koalicja 13 grudnia wysyła do TK… byłego prezesa „Iustitii”. 13 marca Sejm ma wybrać nowych sędziów Trybunału. Wśród nich Markiewicz
Podsumowanie
Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło dwóch kandydatów na sędziów Trybunał Konstytucyjny: Artur Kotowski i Michał Skwarzyński — poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Wybór nowych sędziów ma nastąpić 13 marca w Sejmie. Wcześniej zapowiedź zgłoszenia kandydatów potwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. Bochenek podkreślił, że obaj kandydaci mają duże doświadczenie prawnicze zarówno w teorii, jak i w praktyce.
X/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755223-jest-ostateczna-decyzja-pis-ws-kandydatur-do-trybunalu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.