Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek na konferencji prasowej zwrócił uwagę na odrzucanie przez Koalicję 13 grudnia propozycji „Polski SAFE 0%” i jednoczesne na naciski na prezydenta Karola Nawrockiego, aby zgodził się na europejską pożyczkę SAFE.
Prof. Czarnek nawiązał do wczorajszego spotkania w Pałacu Prezydenckim, dotyczącym propozycji „Polskiego SAFE 0%”. Brali w nim udział prezydent Karol Nawrocki, prezes NBP prof. Adam Glapiński, premier Donald Tusk, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański.
Wydawało się, że wszystko powinno ruszyć do przodu, a tymczasem słyszymy, że Herr Kamerad Czarzasty na jakichś usługach na pewno nie polskich interesów, ten świetny projekt prezydencki o „Polskim SAFE 0%” odstawia gdzieś na półkę i chce dalej zmuszać pana prezydenta, żeby podpisał ustawę o SAFE, czyli po prostu skandaliczną, kompletnie nieopłacalną pożyczkę niemiecką pani von der Leyen dla Polski, ale nie tylko dla nas tutaj dzisiaj, tylko dla nas i dla naszych dzieci, naszych wnuków
— powiedział prof. Przemysław Czarnek.
Nasze dzieci i nasi wnukowie będą spłacać przez kolejne 55 lat jeszcze nie 185 mld zł, tylko dwa razy więcej, 360-370 mld zł, jeśli oczywiście jeszcze nie będzie różnic kursowych na niekorzyść, jeśli euro nie pójdzie w górę. (…) A ile to jest 185 mld zł na dzisiaj, wedle dzisiejszego kursu euro? To są trzy lata programu 800 plus. I to jeszcze niemiecką pożyczkę od pani von der Leyen mamy wziąć na coś, na co chce pani von der Leyen, a nie my. My szukamy sprzętu najlepszego, najlepszej jakości na całym świecie, kompatybilnego z naszym, ale jeszcze oprócz tego, że nie będziemy mogli kupić tego co chcemy, (…) to jeszcze von der Leyen będzie nam mówiła, jak tym gospodarować
— grzmiał kandydat PiS na premiera.
„Czy ktoś widział większy absurd?”
Czy ktoś widział większy absurd? Ale absurd się potęguje 10-krotnie, jeśli z boku przychodzi prezydenta Karol Nawrocki z panem prezesem NBP Adamem Glapińskim i mówią, po co wam ten szmelc, gorszy od „chwilówek”? Przecież macie tutaj 185 mld zł do 2035 roku polskich pieniędzy, waszych. Nie musicie nikomu nic oddawać, tu są wasze pieniądze, ob NBP właśnie dlatego, że nie jesteśmy w niemieckiej strefie euro, tylko mamy suwerenność monetarną, NBP pod wodzą prezesa NBP Adama Glapińskiego zarobił tylko od 2023 roku właśnie to 185 mld zł
— dodał.
Są polskie pieniądze, położone na stole przez polski bank na zbrojenia, które są dzisiaj koniecznością w sytuacji nadzwyczajnej, a oni mówią nie, nie chcemy tego, chcemy dalej zaciągać niemiecką pożyczkę i obciążać nasze dzieci na kolejne 55 lat. Herr Kamerad Czarzasty, Herr Ober Tusk i popychadła Tuska z Koalicji 13 grudnia chcą Polsce zrobić wielką krzywdę i jeśli będą ją robili, to za nią odpowiedzą
— podkreślił Czarnek.
