„Wystraszyli się, ale mam nadzieję, że z czasem się uspokoją” - w taki sposób prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do ataków Sławomira Mentzena i Konfederacji na prof. Przemysława Czarnka. Mentzen stwierdził m.in., że ogłoszony 7 marca kandydat na premiera jest „w zasadzie rzecznikiem” prezesa PiS.
Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek spotyka się z falą krytyki zarówno ze strony polityków koalicji rządzącej, jak i części opozycji, tj. Konfederacji.
Do najostrzejszych zaczepek ucieka się Sławomir Mentzen, który stwierdził, że były minister to „taki trochę rzecznik Jarosława Kaczyńskiego”.
Prezes PiS: Ktoś się bardzo przestraszył
Na konferencji prasowej prezes PiS został zapytany o tę wypowiedź Mentzena i całe nagranie skierowane do prof. Czarnka.
Nie jestem komentatorem wypowiedzi kogoś, kto się po prostu bardzo przestraszył. Tyle mogę na ten temat powiedzieć
— odparł.
A jeżeli chodzi o wypowiedzi ludzi, którzy nigdy nie rządzili, nawet jako część koalicji, i po prostu zielonego pojęcia nie mają, w jakich uwarunkowaniach rządzi się Polską, to lepiej, żeby nie zabierali głosu. No, ale będą zabierać głos, wystraszyli się, ale mam nadzieję, że z czasem się uspokoją
— podsumował Jarosław Kaczyński.
CZYTAJ TAKŻE:
-Prezes PiS: SAFE w wydaniu unijnym to pułapka dla Polski. „Wzięłaby pani taki kredyt? Ktoś, kto złożyłby taką propozycję, byłby nienormalny”
-Mentzen znów uderza w Czarnka! „Panele srele”. Politycy PiS ripostują. „Ciągłe ataki na opozycję. Tusk to Panu podsunął?”
wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755218-mentzen-zaczepia-czarnka-prezes-pis-ktos-sie-przestraszyl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.