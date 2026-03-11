WIDEO

Mentzen zaczepia Czarnka. Prezes PiS: Wypowiedź kogoś, kto się bardzo przestraszył. "Mam nadzieję, że z czasem się uspokoją"

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji z rzecznikiem Rafałem Bochenkiem. W miniaturce: nagranie Sławomira Mentzena / autor: PAP/Marcin Obara/X:@SlawomirMentzen
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji z rzecznikiem Rafałem Bochenkiem. W miniaturce: nagranie Sławomira Mentzena / autor: PAP/Marcin Obara/X:@SlawomirMentzen

Wystraszyli się, ale mam nadzieję, że z czasem się uspokoją” - w taki sposób prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do ataków Sławomira Mentzena i Konfederacji na prof. Przemysława Czarnka. Mentzen stwierdził m.in., że ogłoszony 7 marca kandydat na premiera jest „w zasadzie rzecznikiem” prezesa PiS.

Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek spotyka się z falą krytyki zarówno ze strony polityków koalicji rządzącej, jak i części opozycji, tj. Konfederacji.

Do najostrzejszych zaczepek ucieka się Sławomir Mentzen, który stwierdził, że były minister to „taki trochę rzecznik Jarosława Kaczyńskiego”.

Prezes PiS: Ktoś się bardzo przestraszył

Na konferencji prasowej prezes PiS został zapytany o tę wypowiedź Mentzena i całe nagranie skierowane do prof. Czarnka.

Nie jestem komentatorem wypowiedzi kogoś, kto się po prostu bardzo przestraszył. Tyle mogę na ten temat powiedzieć

— odparł.

A jeżeli chodzi o wypowiedzi ludzi, którzy nigdy nie rządzili, nawet jako część koalicji, i po prostu zielonego pojęcia nie mają, w jakich uwarunkowaniach rządzi się Polską, to lepiej, żeby nie zabierali głosu. No, ale będą zabierać głos, wystraszyli się, ale mam nadzieję, że z czasem się uspokoją

— podsumował Jarosław Kaczyński.

CZYTAJ TAKŻE:

-Prezes PiS: SAFE w wydaniu unijnym to pułapka dla Polski. „Wzięłaby pani taki kredyt? Ktoś, kto złożyłby taką propozycję, byłby nienormalny”

-Mentzen znów uderza w Czarnka! „Panele srele”. Politycy PiS ripostują. „Ciągłe ataki na opozycję. Tusk to Panu podsunął?”

wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych