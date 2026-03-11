Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował PAP, że Prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Dodał, że uchwałę w tej sprawie poparli wszyscy członkowie Prezydium.
Marszałek Sejmu zapowiedział 9 marca, w nagraniu na platformie X, że na posiedzeniu Prezydium Sejmu 10 marca złoży wniosek o ostateczne odebranie byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia.
Będzie dostawał 1350 zł
— oświadczył marszałek.
Prezydium Sejmu zebrało się wczoraj późnym popołudniem. Czarzasty pytany, jaką decyzję ws. wynagrodzenia Ziobry podjęło Prezydium, odparł, że zostało ono odebrane. Jak dodał, Prezydium podjęło decyzję w formie uchwały.
Była głosowana, wszyscy byli za
— poinformował Czarzasty.
Zaznaczył, że Ziobro może jeszcze odwołać się od wtorkowej decyzji do Prezydium Sejmu.
Ziobro: Komunistyczny aparatczyk urządza szopkę
Niedawno Ziobro na platformie X odpowiadał na uderzenie Czarzastego.
Były komunistyczny aparatczyk, na zlecenie Tuska, urządza propagandową szopkę i z powagą ogłasza, że od jutra pozbawi mnie diety i uposażenia. Tyle że prokuratura w sfabrykowanym na polityczne zamówienie śledztwie zabrała mi te środki już w listopadzie ubiegłego roku - co do jednego złotego
— pisał na X Ziobro.
CZYTAJ TAKŻE: Ziobro reaguje na groźby Czarzastego: „Były komunistyczny aparatczyk, na zlecenie Tuska, urządza propagandową szopkę”
Kary wymierzone w Ziobrę
Na początku lutego sejmowa komisja regulaminowa ukarała Ziobrę naganą w związku z jego nieobecnościami na posiedzeniach Sejmu. Wniosek w tej sprawie do komisji skierował pod koniec stycznia marszałek Sejmu. Mówił wówczas, że w momencie, gdy komisja przedstawi mu stanowisko, Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji.
Czarzasty zapowiedział wówczas, że następnie będzie chciał przedstawić Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł. brutto miesięcznie. I tym właśnie wnioskiem wczoraj zajęło się Prezydium Sejmu.
Zbigniew Ziobro obecnie przebywa na Węgrzech. Neo-Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości chce mu postawić zarzuty w tej sprawie. Prokuratura, która wystąpiła do sądu o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania, zarzuca mu, że rzekomo kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.
tkwl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755213-teatr-polityczny-wladzy-ziobrze-odebrano-90-proc-wynagrodzenia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.