Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował PAP, że Prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Dodał, że uchwałę w tej sprawie poparli wszyscy członkowie Prezydium.

Marszałek Sejmu zapowiedział 9 marca, w nagraniu na platformie X, że na posiedzeniu Prezydium Sejmu 10 marca złoży wniosek o ostateczne odebranie byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia.

Będzie dostawał 1350 zł 

— oświadczył marszałek.

Prezydium Sejmu zebrało się wczoraj późnym popołudniem. Czarzasty pytany, jaką decyzję ws. wynagrodzenia Ziobry podjęło Prezydium, odparł, że zostało ono odebrane. Jak dodał, Prezydium podjęło decyzję w formie uchwały.

Była głosowana, wszyscy byli za 

— poinformował Czarzasty.

Zaznaczył, że Ziobro może jeszcze odwołać się od wtorkowej decyzji do Prezydium Sejmu.

Ziobro: Komunistyczny aparatczyk urządza szopkę

Niedawno Ziobro na platformie X odpowiadał na uderzenie Czarzastego.

Były komunistyczny aparatczyk, na zlecenie Tuska, urządza propagandową szopkę i z powagą ogłasza, że od jutra pozbawi mnie diety i uposażenia. Tyle że prokuratura w sfabrykowanym na polityczne zamówienie śledztwie zabrała mi te środki już w listopadzie ubiegłego roku - co do jednego złotego

— pisał na X Ziobro.

Kary wymierzone w Ziobrę

Na początku lutego sejmowa komisja regulaminowa ukarała Ziobrę naganą w związku z jego nieobecnościami na posiedzeniach Sejmu. Wniosek w tej sprawie do komisji skierował pod koniec stycznia marszałek Sejmu. Mówił wówczas, że w momencie, gdy komisja przedstawi mu stanowisko, Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji.

Czarzasty zapowiedział wówczas, że następnie będzie chciał przedstawić Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł. brutto miesięcznie. I tym właśnie wnioskiem wczoraj zajęło się Prezydium Sejmu.

Zbigniew Ziobro obecnie przebywa na Węgrzech. Neo-Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości chce mu postawić zarzuty w tej sprawie. Prokuratura, która wystąpiła do sądu o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania, zarzuca mu, że rzekomo kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

