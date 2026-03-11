Prokurator z Zespołu Śledczego nr 5 PK wszczął śledztwo w sprawie dopuszczenia się handlu ludźmi w okresie od 2009 r. do 2019 r. na terytorium Polski i innych państw – poinformował rzecznik neo-PK prok. Przemysław Nowak. Chodzi o tzw. aferę Epsteina.
Werbowanie na terytorium Polski
W komunikacie prokuratora czytamy m.in.:
Przeanalizowane dotychczas dokumenty wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa handlu ludźmi, polegającego na werbowaniu na terytorium Polski bliżej nieustalonych osób pełnoletnich oraz małoletnich płci żeńskiej, w tym obywatelek polskich, poprzez wprowadzanie ich w błąd, co do rzeczywistego charakteru przyszłego zatrudnienia za granicą, a następnie organizowaniu ich transportu poza granice RP oraz przekazywaniu innym osobom w celu seksualnego wykorzystania”.
Prokurator podkreślił, że wszczęcie śledztwa umożliwia przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego.
Osoby pokrzywdzone mogą się zgłaszać bezpośrednio do Zespołu: [email protected]
— dodał Nowak.
Europejski Nakaz Dochodzeniowy
Według komunikatu jedną z pierwszych decyzji procesowych będzie skierowanie do dwóch państw europejskich wniosków o przekazanie informacji i dowodów w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END).
Pod koniec stycznia br. amerykański departament sprawiedliwości opublikował około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Neo-Prokuratora Krajowa w lutym powołała Zespół Śledczy nr 5 do prowadzenia postępowania przygotowawczego w związku z tą aferą.
SC/Prokuratura Krajowa/PAP
