Prokurator z Zespołu Śledczego nr 5 PK wszczął śledztwo w sprawie dopuszczenia się handlu ludźmi w okresie od 2009 r. do 2019 r. na terytorium Polski i innych państw – poinformował rzecznik neo-PK prok. Przemysław Nowak. Chodzi o tzw. aferę Epsteina.

Werbowanie na terytorium Polski

W komunikacie prokuratora czytamy m.in.:

Przeanalizowane dotychczas dokumenty wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa handlu ludźmi, polegającego na werbowaniu na terytorium Polski bliżej nieustalonych osób pełnoletnich oraz małoletnich płci żeńskiej, w tym obywatelek polskich, poprzez wprowadzanie ich w błąd, co do rzeczywistego charakteru przyszłego zatrudnienia za granicą, a następnie organizowaniu ich transportu poza granice RP oraz przekazywaniu innym osobom w celu seksualnego wykorzystania”.

Prokurator podkreślił, że wszczęcie śledztwa umożliwia przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego.

Osoby pokrzywdzone mogą się zgłaszać bezpośrednio do Zespołu: [email protected] 

— dodał Nowak.

Europejski Nakaz Dochodzeniowy

Według komunikatu jedną z pierwszych decyzji procesowych będzie skierowanie do dwóch państw europejskich wniosków o przekazanie informacji i dowodów w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END).

Pod koniec stycznia br. amerykański departament sprawiedliwości opublikował około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Neo-Prokuratora Krajowa w lutym powołała Zespół Śledczy nr 5 do prowadzenia postępowania przygotowawczego w związku z tą aferą.

SC/Prokuratura Krajowa/PAP

