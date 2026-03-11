WIDEO

Czarnek do Czarzastego: Odłożył pan na półkę prezydencki projekt SAFE 0%, a chce pan drążyć niemiecką pożyczkę, Herr Kamerad

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: screenshot YouTube Sejm RP
autor: screenshot YouTube Sejm RP

Prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, z trybuny sejmowej stanowczo skomentował decyzję marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zapowiedział, że skierowany wczoraj do niego prezydencki projekt o „Polskim SAFE 0%” zostanie umieszczony w jego „zamrażarce” do czasu, a z głowa państwa podejmie decyzję ws. europejskiego SAFE.

Nie wiem, czy panie marszałku, bo jak słyszałem, pan rano odłożył jednak projekt prezydencki ustawy o SAFE 0% gdzieś na półkę, a chce pan dalej drążyć tę niemiecką absurdalną pożyczkę, więc może Herr Kamerad, Genosse Czarzasty

— mówił Przemysław Czarnek.

Koledzy z PSL-u, przestańcie być popychadłami”

Następnie kandydat PiS na premiera zwrócił uwagę na wysokie ceny paliw i działania zmierzające ku temu, by je obniżyć.

Szanowni koledzy z PSL-u również, otóż szanowni Państwo, jadąc do Iławy i z powrotem widziałem, że rolnicy traktorami już wyjeżdżają, to są również ci sołtysi, tysiące sołtysów, którzy są rolnikami i oni wyjeżdżają traktorami i tankują absurdalnie drogie paliwo na stacji

— powiedział polityk PiS.

Złożyliśmy projekt ustawy o obniżeniu VAT-u na paliwo, akcyzy na paliwo! A pan marszałek Czarzasty do konsultacji do 8 kwietnia go skierował! Koledzy z PSL-u, przestańcie być popychadłami Czarzastego, Tuska. Weźcie się i pomóżcie rzeczywiście

— dodał.

Herr Czarnek, dziękuję bardzo

— zareagował na słowa Czarnka Czarzasty.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezydencki projekt „Polski SAFE 0%” trafił do Sejmu! Ważna uwaga Szefernakera: Operacja przekazania zysku nie wymaga zmiany prawa

Czarzasty szarżuje: „Nie będziemy procedować ustawy zgłoszonej przez pana prezydenta, do momentu…”; „Dosyć ściemy”

tkwl

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych