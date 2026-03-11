Prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, z trybuny sejmowej stanowczo skomentował decyzję marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zapowiedział, że skierowany wczoraj do niego prezydencki projekt o „Polskim SAFE 0%” zostanie umieszczony w jego „zamrażarce” do czasu, a z głowa państwa podejmie decyzję ws. europejskiego SAFE.
Nie wiem, czy panie marszałku, bo jak słyszałem, pan rano odłożył jednak projekt prezydencki ustawy o SAFE 0% gdzieś na półkę, a chce pan dalej drążyć tę niemiecką absurdalną pożyczkę, więc może Herr Kamerad, Genosse Czarzasty
— mówił Przemysław Czarnek.
„Koledzy z PSL-u, przestańcie być popychadłami”
Następnie kandydat PiS na premiera zwrócił uwagę na wysokie ceny paliw i działania zmierzające ku temu, by je obniżyć.
Szanowni koledzy z PSL-u również, otóż szanowni Państwo, jadąc do Iławy i z powrotem widziałem, że rolnicy traktorami już wyjeżdżają, to są również ci sołtysi, tysiące sołtysów, którzy są rolnikami i oni wyjeżdżają traktorami i tankują absurdalnie drogie paliwo na stacji
— powiedział polityk PiS.
Złożyliśmy projekt ustawy o obniżeniu VAT-u na paliwo, akcyzy na paliwo! A pan marszałek Czarzasty do konsultacji do 8 kwietnia go skierował! Koledzy z PSL-u, przestańcie być popychadłami Czarzastego, Tuska. Weźcie się i pomóżcie rzeczywiście
— dodał.
Herr Czarnek, dziękuję bardzo
— zareagował na słowa Czarnka Czarzasty.
