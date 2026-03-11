W piątek 13 marca Sejm dokona wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prezydium Sejmu rekomendowało sześć nazwisk pretendentów do TK. Wśród nich jest Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach i były prezes (obecnie członek zarządu) stowarzyszenia „Iustitia”.
Były prezes „Iustitii” wejdzie do TK?
To sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach dr Krystian Markiewicz, profesor Polskiej Akademii Nauk dr Maciej Taborowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Dziurda, prezes Sądu Okręgowego w Opolu sędzia Anna Korwin-Piotrowska, dr Magdalena Będkowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dariusz Szostek.
Szczególnie ciekawe jest pierwsze z nazwisk. Krystian Markiewicz to były prezes upolitycznionego stowarzyszenia „Iustitia”. W marcu 2024 r., na wniosek ówczesnego ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, został powołany na Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjneĵ Ustroju Sądownictwa i Prokuratury.
W czerwcu 2025 r. publicznie cieszył się z szantażowania Polski przez UE za rządów PiS mechanizmem „pieniądze za praworządność”. Zdarzało mu się zasłynąć dość „rewolucyjnymi” koncepcjami typu „Prawo jest przez małe p i przez duże P”.
Zmiany dokonywane od lipca 2025 r. w wymiarze sprawiedliwości przez obecnego szefa MS Waldemara Żurka - takie jak czystki w sądach - określał jako „chirurgiczne cięcia”.
Podsumowanie
W piątek 13 marca Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ma wybrać nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego — poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty. Prezydium Sejmu zarekomendowało sześciu kandydatów, wśród których jest m.in. sędzia z Katowic Krystian Markiewicz, były prezes stowarzyszenia Iustitia. Markiewicz w ostatnich latach był aktywny w debacie o reformach sądownictwa i kierował komisją kodyfikacyjną powołaną przez byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.
PAP/us.edu.pl/wPolityce.pl/iustitia.pl/Joanna Jaszczuk
