Koalicja 13 grudnia wysyła do TK... byłego prezesa "Iustitii". 13 marca Sejm ma wybrać nowych sędziów Trybunału. Wśród nich Markiewicz

  • Polityka
  • opublikowano:
Krystian Markiewicz na konferencji w MS, listopad 2025 / autor: Fratria
Krystian Markiewicz na konferencji w MS, listopad 2025 / autor: Fratria

W piątek 13 marca Sejm dokona wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prezydium Sejmu rekomendowało sześć nazwisk pretendentów do TK. Wśród nich jest Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach i były prezes (obecnie członek zarządu) stowarzyszenia „Iustitia”.

Czarzasty na konferencji poinformował, że pojutrze Sejm dokona wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak dodał, prezydium sejmu rekomendowało sześć nazwisk pretendentów do TK.

CZYTAJ TAKŻE: Jutro może rozpocząć się batalia o Trybunał Konstytucyjny. Bochenek: PiS zgłosi swoich kandydatów na sędziów TK

Były prezes „Iustitii” wejdzie do TK?

To sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach dr Krystian Markiewicz, profesor Polskiej Akademii Nauk dr Maciej Taborowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Dziurda, prezes Sądu Okręgowego w Opolu sędzia Anna Korwin-Piotrowska, dr Magdalena Będkowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dariusz Szostek.

Szczególnie ciekawe jest pierwsze z nazwisk. Krystian Markiewicz to były prezes upolitycznionego stowarzyszenia „Iustitia”. W marcu 2024 r., na wniosek ówczesnego ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, został powołany na Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjneĵ Ustroju Sądownictwa i Prokuratury.

W czerwcu 2025 r. publicznie cieszył się z szantażowania Polski przez UE za rządów PiS mechanizmem „pieniądze za praworządność”. Zdarzało mu się zasłynąć dość „rewolucyjnymi” koncepcjami typu „Prawo jest przez małe p i przez duże P”.

Zmiany dokonywane od lipca 2025 r. w wymiarze sprawiedliwości przez obecnego szefa MS Waldemara Żurka - takie jak czystki w sądach - określał jako „chirurgiczne cięcia”.

Podsumowanie

W piątek 13 marca Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ma wybrać nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego — poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty. Prezydium Sejmu zarekomendowało sześciu kandydatów, wśród których jest m.in. sędzia z Katowic Krystian Markiewicz, były prezes stowarzyszenia Iustitia. Markiewicz w ostatnich latach był aktywny w debacie o reformach sądownictwa i kierował komisją kodyfikacyjną powołaną przez byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

CZYTAJ TAKŻE:

-Szokujące! Sędzia Markiewicz dumny z szantażowania Polski przez UE ws. praworządności. Ziobro: Oto przykład współczesnej Targowicy

-Sędzia Markiewicz z Iustitii twierdzi, że są dwa rodzaje prawa! „Przez małe p i duże P”. „To narracja dla tych, którzy chcą działać ponad prawem”

PAP/us.edu.pl/wPolityce.pl/iustitia.pl/Joanna Jaszczuk

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych