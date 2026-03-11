„Prezydencki projekt ustawy ws. „Polskiego SAFE 0%” jest gorszy od tego, co przypuszczałem” - ocenił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON upierał się, że na stole jest gotowy unijny program SAFE.
Kosiniak-Kamysz: Buńczuczne zapowiedzi
W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego, prezesa NBP Adama Glapińskiego i szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego z premierem Donaldem Tuskiem, szefem MON, a także ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim w sprawie propozycji „polskiego SAFE 0 proc.”. Propozycja ta jest alternatywą dla unijnego programu SAFE.
Kosiniak-Kamysz w RMF FM pytany projekt odpowiedział, że jest „gorszy do tego, co przypuszczał”, że prezydent może zaprezentować. Jak zauważył, mówi on o zysku NBP, który zgodnie z ustawą i tak przekazywany jest do budżetu państwa, a obecny rząd inwestuje w bezpieczeństwo najwięcej w historii Polski.
Zapowiedzi były bardziej buńczuczne, niż efekt tego projektu. Co jest gotowe na stole? To SAFE przez nas wypracowany, wygrany na poziomie europejskim
— podkreślił.
Ona [propozycja prezydenta i NBP] mówi o zysku NBP, który i tak zgodnie z ustawą już dzisiaj obowiązującą jest przekazywany do budżetu państwa”
— twierdził szef MON.
Jak ocenił, ten zysk NBP jest raczej wirtualny i „delikatnie mówiąc, podlega jakiejś księgowej ekwilibrystyce”. Mimo tej krytyki Kosiniak-Kamysz podkreślił przy tym, że jest zainteresowany, by mieć dwa źródła finansowania wydatków na armię.
Czym jest „gotowy na stole”?
Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł.) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Ekipa Donalda Tuska nie chce jednak wpisać tych zapewnień do ustawy.
Nikt też, ze względu na możliwe przyszłe wahania kursów walut, nie potrafi określić rzeczywistych kosztów pożyczki w ramach unijnego SAFE. Kosiniak-Kamysz nie wspomniał też o tym, że w „gotowym na stole” projekcie nie ma słowa o nieprzewidywalnych stronach mechanizmu warunkowości, który był już wykorzystywany jako narzędzie presji politycznej przez Komisję Europejską.
SC/PAP/wPolityce.pl
