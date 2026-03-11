TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Marcin Horała ws. unijnego SAFE: Tusk zachowuje się jak tacy sprzedawcy, co próbują wcisnąć komplet garnków

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Horała / autor: Fratria
Marcin Horała / autor: Fratria

To jest magiczne myślenie, że kiedy Europejski Bank Centralny ma emitować papiery dłużne, robić różne operacje na bilansie, to są to pieniądze i one na pewno są. Natomiast jak mniej więcej to samo ma robić polski bank centralny, to tych pieniędzy nie ma. To jest nielogiczne po prostu. Tusk zachowuje się jak tacy sprzedawcy” - wskazał na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były pełnomocnik rządu Zjednoczonej Prawicy ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Czarzasty szarżuje: „Nie będziemy procedowali ustawy zgłoszonej przez pana prezydenta, do momentu…”; „Dosyć ściemy”

Premier Donald Tusk oświadczył, że liczy na natychmiastową decyzję…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych