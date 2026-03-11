„To jest magiczne myślenie, że kiedy Europejski Bank Centralny ma emitować papiery dłużne, robić różne operacje na bilansie, to są to pieniądze i one na pewno są. Natomiast jak mniej więcej to samo ma robić polski bank centralny, to tych pieniędzy nie ma. To jest nielogiczne po prostu. Tusk zachowuje się jak tacy sprzedawcy” - wskazał na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były pełnomocnik rządu Zjednoczonej Prawicy ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Premier Donald Tusk oświadczył, że liczy na natychmiastową decyzję…
