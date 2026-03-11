„Nie będziemy procedowali ustawy zgłoszonej przez pana prezydenta, do momentu zakończenia procesu związanego z ustawą, która została do pana prezydenta skierowana” - ogłosił na konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica), atakując głowę państwa. „Dosyć ściemy i dosyć obłudy w tej sprawie” - szarżował.
Do Sejmu trafił wczoraj prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski SAFE 0%”. Marszałek Włodzimierz Czarzasty ogłosił właśnie zamrożenie projektu!
Wczoraj wpłynął projekt prezydencki ws. SAFE’u. Pan prezydent wczoraj poinformował, że ma 10 dni jeszcze do podpisania weta, bądź zaakceptowania tej ustawy i że się w tej sprawie jeszcze zastanawia. Chcę państwa poinformować o rzeczy następującej: nie będziemy procedowali ustawy zgłoszonej przez pana prezydenta, do momentu zakończenia procesu związanego z ustawą, która została do pana prezydenta skierowana
— ogłosił Czarzasty w Sejmie na konferencji prasowej.
Pan prezydent musi wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Zawetowanie tej ustawy, to będzie zawetowanie 185 mld zł na uzbrojenie dla polskiego wojska
— szarżował polityk Lewicy.
Dosyć ściemy i dosyć obłudy w tej sprawie
— uderzał.
Kończymy jedne procesy, zaczynamy drugie. Nie dajmy się zwariować. Nie pójdę na taki szantaż pod tytułem: „Musi pan to wprowadzić pod obrady, natychmiast”, bo Sejm niczego nie musi robić natychmiast, „a jeżeli pan tego nie wprowadzi pod obrady, to ja po prostu - mówi pan prezydent - tam się w jakiś określony sposób zachowam”. Nie dam się szantażować prezydentowi. Ktoś musi zachować w tej sprawie spokój. Każdy bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. Chce pan prezydent zawetować? Niech zawetuje i niech spojrzy w oczy Polakom. Niech przestanie ściemniać w tej sprawie
— kontynuował swoje tyrady odpowiadając potem na pytania dziennikarzy.
„Okłamuje Polaków”
Atakując prezydenta Karola Nawrockiego za propozycję „Polskiego SAFE 0%”, Czarzasty zarzucił mu „okłamywanie Polaków”.
Mówię to jasno i precyzyjnie. Okłamuje Polaków. Wspieranie się prezesem NBP jako osobą wiarygodną, dla mnie osobiście jest zadziwiające, bo chcę państwu przypomnieć, że prezes Glapiński poinformował swego czasu społeczeństwo, że nie będzie inflacji, inflacja sięgnęła bezpośrednio po jego słowach, po jakimś okresie, 20 proc.
— stwierdził Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie.
Skoro oskarża prezydenta o „okłamywanie” Polaków, marszałek mógłby przynajmniej nie manipulować wypowiedziami prezesa NBP.
