„Pan premier i rząd mają wszystkie informacje do tego, żeby dzisiaj procedować ustawę dotyczącą polskiego „SAFE 0 proc.” ustanawiającą Polski Fundusz Inwestycji Obronnych i tego nie robi. (…) To jest taki znak firmowy premiera Tuska, niedotrzymywanie obietnic. Niestety robi to także w kwestii bezpieczeństwa narodowego, polskiego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa polskich granic” - powiedział na antenie Polsat NEWS Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
Spotkanie u prezydenta
Wczoraj po południu w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego, prezesa NBP Adama Glapińskiego i szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego z premierem Donaldem Tuskiem, szefem MON, a także ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim w sprawie propozycji „polskiego SAFE 0 proc.”. Propozycja ta - według prezydenta i szefa NBP - ma być alternatywą dla unijnego programu SAFE.
„To mogło być jakieś wrażenie”
Szef KPRP pytany był m.in. o pogłoski mówiące o tym, że prezydent Nawrocki poinformował generałów, że zawetuje europejski SAFE forsowany przez rząd.
Rozmawiałem wczoraj z panem prezydentem, zanim pan generał Kukuła wszedł do pana prezydenta, rozmawiałem także z panem generałem Kukułą. Oczywiście tak kurtuazyjnie (…). Na pewno takiej informacji nie było. (…) Wczoraj też kilka godzin spędziłem z panem prezydentem odnośnie ustawy SAFE, ale także przede wszystkim tego polskiego SAFE 0%, a więc funduszu, który proponuje pan prezydent. I wiem, że podczas tych rozmów takich informacji nie było
— podkreślił Bogucki.
Nie sądzę, żeby generałowie przekazali takie informacje wprost, że pan prezydent im powiedział, że podejmie taką decyzję. Bo po prostu, zgodnie z moją rozmową z panem prezydentem, takie informacje nie były przez pana prezydenta generałom przekazywane
— zaznaczył.
To mogło być jakieś wrażenie, to mogło być odczucie. Przy czym tak jak mówię, to są spekulacje medialne, bo żaden z generałów w ten sposób się nie wypowiedział przecież
— dodał.
Bogucki zaapelował, „żeby pan pan premier i rząd nie wciągali wojska, w tym najważniejszych polskich dowódców, w tego rodzaju rozgrywki polityczne”.
Jeszcze raz podkreślę. Pan prezydent nikogo, w tym generałów nie informował i generałowie nie informowali opinii publicznej, żeby pan prezydent przekazywał mi takie informacje, a informuje o tym człowiek, mówię tutaj o panu premierze Tusku, który podczas tych spotkań nie był
— stwierdził.
Odnosząc się z kolei do prezydenckiego projektu ustawy „Polski SAFE 0%”, Bogucki podkreślił, że pieniądze z zysku Narodowego Banku Polskiego trafią do polskiej armii, a nie tak, jak chcieliby Donald Tusk i Andrzej Domański do budżetu. Minister ocenił, że rząd może boleć to, że nie będą mogli „przepalić tych pieniędzy z Narodowego Banku Polskiego, zasypując swoją nieudolność, zasypując gigantyczną dziurę budżetową”.
„Panowie nie mają warunków umowy pożyczki”
Bogucki odniósł siĘ również do zarzutów wysuwanych przez premiera Tuska, który podczas wczorajszej konferencji po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim przekonywał, że w prezydenckim projekcie „nie ma żadnych pieniędzy”. Tusk nazwał projekt Nawrockiego „SAFE zero ZŁOTYCH”.
Pan premier Tusk i pan minister Domański nie mają żadnych pieniędzy w ustawie SAFE, którą położyli przed panem prezydentem. Ta ustawa nie przewiduje żadnych środków. (…) Minister finansów przedkłada ustawę prezydentowi do podpisu, w której nie ma ani złotówki, ani centa i krytykuje ustawę prezydencką, że w tej ustawie nie ma ani złotówki, ani centa
— zaznaczył.
Panowie nie mają umowy, bo musieliby mieć umowę pożyczki. Tej umowy pożyczki nie mają. Więcej: nie mają warunków umowy pożyczki, czyli nie wiedzą nawet na jakich warunkach to biorą. I oni mają (…) czelność mówić, że w ustawie prezydenckiej nie ma pieniędzy. Ustawa prezydencka, podobnie jak ustawa o SAFE europejskim, mówi o tym, jak ustanowić fundusz, w jaki sposób dobrze gospodarować tymi pieniędzmi
— kontynuował Bogucki.
