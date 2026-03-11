63 proc. Polaków uważa, że współpraca między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem premiera Donalda Tuska układa się źle; przeciwnego zdania jest 28 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS. 58 proc. badanych twierdzi, że największe napięcia zauważalne są w kwestiach związanych z sądownictwem.
CBOS zapytał badanych o kilka kwestii dotyczących współpracy prezydenta i rządu - m.in. o to, czy ich zdaniem lepiej jest, gdy w demokratycznym państwie rząd i prezydent wywodzą się z tego samego czy z różnych obozów politycznych. Z opublikowanego w poniedziałek sondażu wynika, że 38 proc. respondentów uważa, że lepiej jest, kiedy prezydent wywodzi się z tego samego obozu politycznego co rząd. Przeciwnego zdania jest 42 proc. badanych, a 20 proc. nie ma zdania w tej kwestii.
63 proc. ankietowanych twierdzi, że współpraca prezydenta Karola Nawrockiego z rządem premiera Donalda Tuska układa się źle - z czego 36 proc. twierdzi, że „zdecydowanie źle”, a 27 proc. - „raczej źle”. Odmiennie zdanie ma 28 proc. badanych - 7 proc. ocenia współpracę prezydenta z rządem „zdecydowanie dobrze”, a 21 proc. „raczej dobrze”. Zdania w tej kwestii nie ma natomiast 9 proc. badanych.
Na pytanie o to, w jakich kwestiach zauważalne są największe napięcia między prezydentem a rządem, najwięcej respondentów (58 proc.) wskazało na „zmiany w sądownictwie i nominacje sędziowskie”. Na drugim miejscu znalazło się „reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej i powoływanie ambasadorów”, na które wskazało 43 proc. ankietowanych, a podium zamyka polityka wobec prezydenta USA Donalda Trumpa - 34 proc. Na kolejnych miejscach badani wskazali: „pomoc Ukraińcom mieszkającym w Polsce” - 25 proc., „związki partnerskie” - 24 proc., „nominacje w wojsku i służbach mundurowych” - 23 proc. czy „zmiany w polityce energetycznej” - 20 proc. Na napięcia między prezydentem a rządem w kwestiach zwiększania kontroli treści w internecie wskazuje tylko 14 proc. ankietowanych, a na „zmiany w podatkach” - 13 proc.
Natomiast 2 proc. uczestników badania wskazuje na napięcia w innych obszarach niż wcześniej wymienione, a 6 proc. twierdzi, że nie widzi większych napięć we współpracy między prezydentem a rządem.
Prezydenckie weta
Ankietowani zostali też poproszeni o ocenę częstotliwości korzystania przez prezydenta Karola Nawrockiego z prawa weta. Po 38 proc. badanych oceniło, że prezydent korzysta z prawa weta „zbyt często” oraz „odpowiednio często”. Z kolei 16 proc. uważa, że prezydent wetuje ustawy „zbyt rzadko”, a 8 proc. nie ma w tej kwestii sprecyzowanej opinii.
Ponadto ponad 4 na 10 badanych w kwestii reprezentowania interesów państwa w większym stopniu ufa prezydentowi (41 proc.), podczas gdy rząd cieszy się w tej sprawie zaufaniem 29 proc. ankietowanych. 12 proc. respondentów ufa obu stronom w równym stopniu, zaś 17 proc. nie ma w tej kwestii zaufania ani do rządu, ani do prezydenta. Stanowiska w tej sprawie nie potrafiło zająć 1 proc. badanych.
Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80%) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 23–26 lutego 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755187-narracja-o-wetomacie-sie-nie-przyjela-sondaz-cbos
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.