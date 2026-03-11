Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki nie zostawił suchej nitki na premierze Donaldzie Tusku i ministrze Andrzeju Domańskim, którzy robią wszystko, aby forsować unijną pożyczkę SAFE.
Premier Donald Tusk i minister Andrzej Domański mówią, że w ustawie prezydenckiej nie ma pieniędzy, ale nie mówią, że Prezydent przedstawił sposób ich pozyskania z zysku NBP bez naruszania rezerw NBP
— wskazał Zbigniew Bogucki w serwisie X.
Jednocześnie nie chcą powiedzieć, że to w ich ustawie SAFE nie ma zapisanych pieniędzy, bo do tego potrzebna jest umowa, a oni nie mają ani umowy, ani nawet warunków tej umowy. Mają za to „pomysł”, żeby pożyczyć 43,7 miliarda euro tj. około 185 miliardów zł i spłacić 365 miliardów zł, czyli aż 180 miliardów zł kosztów pożyczki
— dodał.
Reakcja Boguckiego
Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej skrytykował proponowany przez prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adam Glapińskiego polski SAFE 0%.
Ta propozycja w największym skrócie, to jest SAFE 0 złotych. W tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy. Mamy słowa. Mamy projekt ustawy. W tym projekcie ustawy nie ma pieniędzy. W tym projekcie jest nowe ciało, rada, nowa biurokracja, dziesiątki przepisów niepotrzebnych
— grzmiał.
Narrację Tuska powielał w serwisie X Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.
Żadnych pieniędzy w SAFE 0 nie ma. Zero złotych. Nie ma również żadnych gwarancji zysku z NBP. Jest za to pomysł zadłużenia BGK, powołania specjalnych Rad i Komitetów. Genialne
— wskazał.
Adrian Siwek/X/PAP
