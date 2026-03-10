TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Witold Waszczykowski dla wPolityce.pl: SAFE z Brukseli to dylematy i pułapki dla Polski i prezydenta

W ostatnich dniach polski spór koncentruje się na finansowych aspektach pożyczki. To oczywiście ważne ile pieniędzy i do kiedy będą spłacać nasze dzieci i wnuki. Ważne są informacje, czy brukselska pożyczka ma podmienić obecny budżet MON, który zostanie wykorzystany na zasypanie innych długów.

Jednak najważniejsze są kwestie dotyczące suwerenności. Przyjmując brukselską pożyczkę kolejny raz (po КРО) akceptujemy koncepcję warunkowości, tracimy decyzyjność nad własną polityką obronną, tracimy prawo do własnego rozwoju potencjału obronnego wojska oraz przemysłu zbrojeniowego.

Wypychanie USA z Europy

W kwestii geopolitycznej, przykładamy rękę do wypychania USA z Europy, osłabiamy gwarancje własnego bezpieczeństwa! Legitymizowalibyśmy kolejny raz zawłaszczanie przez Komisję kolejnego obszaru należącego do prerogatyw państw członkowskich.

To ma olbrzymie konsekwencje dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Urzędnicy w Brukseli i politycy w Berlinie będą decydować o naszym uzbrojeniu, a tym samym o zdolnościach obronnych Polski! Staniemy się członkiem klasy B zarówno w Unii jak i w NATO. Będziemy zdolni bronić się ale nie pokonać agresora.

Histeryczne reakcje Tuska dowodzą, że nie chodzi o pieniądze. Tusk poczynił już polityczne zobowiązania. Zaaprobował proces centralizacji Unii.

