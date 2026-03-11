Premier Donald Tusk wyznaczył nową strategię obrzydzania Polakom pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego i szefa NBP Adam Glapińskiego - Polskiego SAFE 0%. Minister finansów i gospodarki Adam Domański w ślad za szefem rządu przekonywał, że program ten nie gwarantuje funduszy. „Żadnych pieniędzy tam nie ma, nie ma również żadnych gwarancji zysku z NBP, jest za to pomysł zadłużenia BGK” - stwierdził.
Żadnych pieniędzy w SAFE 0 nie ma. Zero złotych. Nie ma również żadnych gwarancji zysku z NBP. Jest za to pomysł zadłużenia BGK, powołania specjalnych Rad i Komitetów. Genialne
— wskazał na platformie X Domański.
Szef resortu finansów podkreślił, że „prawdziwy SAFE na 44 mld euro wciąż czeka na podpis Prezydenta”.
Spotkanie
W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim oraz prezesem NBP Adamem Glapińskim w sprawie propozycji „polskiego SAFE 0 proc.” Propozycja ta - według prezydenta i szefa NBP - ma być alternatywą dla unijnego programu SAFE.
We wtorek wieczorem na stronie Sejmu ukazał się prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski SAFE 0 proc.”
Atak Tuska
Donald Tusk ocenił po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, że propozycja prezesa NBP Adama Glapińskiego to w największym skrócie „SAFE zero złotych”. Stwierdził, że w prezydenckim projekcie ustawy nie ma pieniędzy, jest nowe ciało, rada, biurokracja i dziesiątki niepotrzebnych przepisów.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk po spotkaniu atakuje prezydenta i szefa NBP: To jest SAFE 0 zł. W tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy! Zdobyłem środki w UE!
Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wskazał natomiast, że projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych ma pozwolić na wygenerowanie ok. 200 mld zł na armię w ciągu 4–5 lat bez uszczuplania rezerw Narodowego Banku Polskiego.
CZYTAJ TAKŻE: Szef KPRP po spotkaniu ws. „SAFE 0%”. „Koszty obsługi europejskiego SAFE to jest 180 miliardów złotych i tego rząd nie chce powiedzieć!”
Z kolei szef banku centralnego Adam Glapiński podkreślił po spotkaniu, że dzięki trafnej polityce NBP możliwa jest realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych w ciągu kilku lat na finansowanie szybkiej budowy silnej polskiej armii.
CZYTAJ TAKŻE: Prof. Glapiński po spotkaniu ws. prezydenckiego Polskiego SAFE 0%: „NBP jest instytucją apolityczną i nie uczestniczy w żadnych sporach”
