Walczą o unijną pożyczkę jak o niepodległość... Akcja ruszyła. Domański powtarza narrację Tuska: Żadnych pieniędzy w SAFE 0 nie ma

Adam Domański atakuje Polski SAFE 0% / autor: Fratria
Adam Domański atakuje Polski SAFE 0% / autor: Fratria

Premier Donald Tusk wyznaczył nową strategię obrzydzania Polakom pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego i szefa NBP Adam Glapińskiego - Polskiego SAFE 0%. Minister finansów i gospodarki Adam Domański w ślad za szefem rządu przekonywał, że program ten nie gwarantuje funduszy. „Żadnych pieniędzy tam nie ma, nie ma również żadnych gwarancji zysku z NBP, jest za to pomysł zadłużenia BGK” - stwierdził.

Żadnych pieniędzy w SAFE 0 nie ma. Zero złotych. Nie ma również żadnych gwarancji zysku z NBP. Jest za to pomysł zadłużenia BGK, powołania specjalnych Rad i Komitetów. Genialne

— wskazał na platformie X Domański.

Szef resortu finansów podkreślił, że „prawdziwy SAFE na 44 mld euro wciąż czeka na podpis Prezydenta”.

Spotkanie

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim oraz prezesem NBP Adamem Glapińskim w sprawie propozycji „polskiego SAFE 0 proc.” Propozycja ta - według prezydenta i szefa NBP - ma być alternatywą dla unijnego programu SAFE.

We wtorek wieczorem na stronie Sejmu ukazał się prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski SAFE 0 proc.”

Atak Tuska

Donald Tusk ocenił po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, że propozycja prezesa NBP Adama Glapińskiego to w największym skrócie „SAFE zero złotych”. Stwierdził, że w prezydenckim projekcie ustawy nie ma pieniędzy, jest nowe ciało, rada, biurokracja i dziesiątki niepotrzebnych przepisów.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk po spotkaniu atakuje prezydenta i szefa NBP: To jest SAFE 0 zł. W tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy! Zdobyłem środki w UE!

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wskazał natomiast, że projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych ma pozwolić na wygenerowanie ok. 200 mld zł na armię w ciągu 4–5 lat bez uszczuplania rezerw Narodowego Banku Polskiego.

CZYTAJ TAKŻE: Szef KPRP po spotkaniu ws. „SAFE 0%”. „Koszty obsługi europejskiego SAFE to jest 180 miliardów złotych i tego rząd nie chce powiedzieć!”

Z kolei szef banku centralnego Adam Glapiński podkreślił po spotkaniu, że dzięki trafnej polityce NBP możliwa jest realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych w ciągu kilku lat na finansowanie szybkiej budowy silnej polskiej armii.

CZYTAJ TAKŻE: Prof. Glapiński po spotkaniu ws. prezydenckiego Polskiego SAFE 0%: „NBP jest instytucją apolityczną i nie uczestniczy w żadnych sporach”

Adrian Siwek/X/PAP

