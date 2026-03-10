„‘Się nie da’ - to jest nazwa państwa pod rządami Tuska, Czarzastego i reszty. ‘Się da’ - bo jak były jeszcze większe kryzysy, to my natychmiast obniżaliśmy podatek VAT, akcyzę na paliwo. To natychmiast Orlen, który miał zasoby dzięki temu, że pracował dla Polski, nie dla innych, Orlen pod rządami Daniela Obajtka reagował i obniżał, utrzymywał ceny paliw na najniższym poziomie w Europie” - mówił prof. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, podczas spotkania z mieszkańcami Iławy.
„Mamy najdroższy prąd w Europie”
Podczas spotkania Czarnek nawiązał m.in. do kwestii paneli słonecznych, które były szef MEN ma zamontowane na dachu w swoim domu. O tej sprawie rozpisują się liberalno-lewicowe media, które próbują oskarżać Czarnka o hipokryzję.
To jest problem mediów. Nie ma telefonu, którego bym nie odebrał, ma pan panele czy pan nie ma paneli? A skąd pan wziął, a ile pan zapłacił? Co to kogo obchodzi, czy Czarnek ma panele czy nie? Ma, tak jak 1,5 miliona innych Polaków. Ma, bo musiał coś zrobić, żeby się zabezpieczyć przy państwie, które działa tak, jak dzisiaj działa. Ale to, że my mamy panele na naszych dachach, wcale nie oznacza, że mamy tani prąd. Pod rządami Tuska my w Polsce mamy najdroższy prąd w Europie
— podkreślił Czarnek.
„Dawaj ją, tu i teraz, kłamco podły”
W jego wystąpieniu pojawił się również wątek dotyczący wysokich cen paliw. Przypomnijmy, że wczoraj Czarnek przedstawił projekt ustawy ws. obniżenia VAT-u i akcyzy na paliwo. Przypomniał on również, jak Donald Tusk w kampanii wyborczej przekonywał, że jedną decyzją może spowodować, że benzyna będzie po 5,19 zł.
Mówił Tusk: ja wiem, byłem premierem, to jest jedna decyzja i benzyna będzie po 5,19. Dawaj ją, dawaj ją, na stację do Iławy, tu i teraz, kłamco podły
— apelował Czarnek do Tuska.
Zwrócił uwagę, że rząd i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie śpieszą się z procedowaniem projektu ustawy, którą przedstawił.
Leży to rozwiązanie na polskim stole kuchennym, tuż obok gigantycznych rachunków za gaz, rachunków za prąd - a państwo polskie Tuska i Czarzastego mówi nam: „no projekt fajny, ale nie ma się co śpieszyć”. Mówi towarzysz Czarzasty: „skieruję ten projekt do konsultacji. Niech się pokonsultuje do 8 kwietnia”
— mówił Czarnek w Iławie.
Człowieku, tu przy tym polskim kuchennym stole ludzie płaczą! Ludzie płaczą i chcą natychmiast reakcji państwa na biedę, która ich dotyka, natychmiast. Nie za dwa, trzy miesiące. Tu i teraz ceny na stacjach paliw galopują
— mówił dalej.
— przypomniał.
Polska 20. gospodarką świata. Co z tego wynika?
Czarnek podkreślił, że to, że Polska stała się 20. gospodarką świata, nie oznacza, że Polacy nie muszą stać w kolejkach do lekarza.
Polska nie jest tylko i wyłącznie w gabinetach polityków. Polska nie jest w limuzynach dowożących do ich gabinetów ministrów, premiera, także prezydentów miast. Polska nie jest w kolorowych telewizorach, w których podaje się wyłącznie fałsz całą dobę. W rozmaitych stacjach mówiących po polsku, ale nie myślących po polsku. Polska nie jest tam, gdzie jak włączymy telewizor, to mówią nam, że jesteśmy 20 gospodarką świata, jesteśmy coraz bogatsi
— mówił.
Czy przez to, że jesteśmy 20. gospodarką świata, możecie pójść jutro do lekarza i powiedzieć, że coś was boli i dostaniecie od razu opiekę lekarską? Czy przez to, że jesteśmy 20. gospodarką świata, możecie już jutro załatwić wszystkie swoje problemy, możecie jutro spotkać się z reakcją państwa polskiego, które natychmiast wychodzi naprzeciw waszym potrzebom i reaguje na to, co się dzieje na świecie?
— pytał Czarnek.
„Nie tu jest wróg”
Czarnek zwrócił się również do liderów Konfederacji, apelując o „pokój na prawicy”.
Mówię do kolegów z Konfederacji. Do Sławka Mentzena, do Krzysztofa Bosaka. Ja w to nie wierzyłem, kiedyś mi to mówiono - czy wy naprawdę chcecie stworzyć czwartą drogę i rządzić z Tuskiem w następnej kadencji, do choroby ciężkiej? Nie tu jest wróg. My mówimy: pokój na prawicy, walczmy z tymi, którzy dzisiaj duszą Polskę
— mówił.
Znam tych ludzi, którzy tyle mówią o patriotyzmie, tyle mówią o suwerenności, tyle mówią o niepodległości, o polskości. Wychodzę, mówię to samo, co zawsze mówiłem, a oni zamiast atakować tych, którzy atakują polskość, niszczą niepodległość, niszczą suwerenność, chcą nas wciągnąć na siłę do strefy euro, zlikwidować polskiego złotego, zadłużyć na gigantyczne, jeszcze nam nawet nieznane środki, mówią: „nie ten jest zły, tylko Czarnek”
— mówił.
Skoro tak to sobie diagnozujecie, to sobie diagnozujcie. Tylko chcę was zapytać - kim jesteście? Czy może jeszcze ludźmi Giertycha sprzed wielu lat? A może jesteście dogadani z tymi z Platformy Obywatelskiej i właśnie ujawniliście się od soboty? I nie będzie żadnej prawicy, tylko będzie czwarta droga, w której chcecie uczestniczyć i rządzić z Tuskiem, żeby dalej dusić Polskę?
— pytał.
Ufam, że nie. I raz jeszcze (…) mówię: jedność, do przodu, do zwycięstwa. Wróg jest tam, gdzie dusi się Polskę, nie tu
— zaznaczył.
Czarnek podkreślił, że tylko „Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje na 100 proc., że nie będzie rządów Tuska”.
Ale po tym co widzimy i to już nie od soboty tylko, bo ja widzę i rozmawiałem z inną jeszcze Konfederacją, nie z Braunem, ale z ludźmi, którzy tam są w Sejmie, mówiłem im wprost: jak wy możecie, widząc upadające państwo, co sami mówicie gdzieś w mediach, widząc gości, którzy chcą całkowicie zniszczyć niepodległość, wychodzić na mównicę sejmową, mówić tylko „PiS-ie, PiS-owi, pisiorowi, PiS, PiS-owi, pisiorowi”? Jak wam to w ogóle przez głowę przechodzi?
— mówił.
Nie ma co ryzykować. Tylko Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje wam na 100 proc., że nie będzie rządów Tuska
— dodał.
Chcecie ryzykować, widząc to, co robią z nami ci niby nasi przyjaciele? To kombinujcie jeszcze. Ale my tutaj wam kładziemy rozwiązania na polskim stole. Od nich nie widziałem jeszcze nic. Może się jeszcze przebudzą. Daj Panie Boże
— powiedział.
„Psiecko to nie dziecko”
Kandydat PiS na premiera podczas swojego przemówienia nawiązał do swoich słów, że „psiecko to nie dziecko”, które padły podczas sobotniej konwencji.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prof. Czarnek dosadnie! Dostało się „pseudokonserwatywnej partii” i jej projektowi. „Nowy model rodziny: czterech pancernych i psiecko”
Nie ma cudów. Teraz trochę się przestałem bać, jak już to powiedziałem, bo sobie sam wyjaśniłem, że nie ma co się cofać, chociaż jutro będą wyły te wszystkie lewackie stacje od rana, TVN24 to się w „Szkle kontaktowym” jeszcze będzie burzył, nie? Że Czarnek mówi, że psiecko to nie dziecko. No nie dziecko, to pies jest, do choroby ciężkiej
— powiedział.
