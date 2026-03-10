„Premier domagał się szczegółów, dzisiaj te szczegóły otrzymał. Zarówno w wymiarze legislacyjnym, jak również w wymiarze ekonomicznym. (…) Nie ma już mowy o tym, że nie ma szczegółów, że nie wiadomo o co chodzi” - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki na konferencji po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Podczas konferencji Leszek Skiba, społeczny doradca prezydenta Karola Nawrockiego, przedstawił szczegóły prezydenckiego projektu. Zarówno on, jak i minister Bogucki, wskazali, że odsetki od zaciąganej pożyczki z europejskiego SAFE wyniosą 180 mld zł, a mogą jeszcze więcej.
Bogucki poinformował na konferencji prasowej, że prezydent Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji dot. europejskiego SAFE.
Dzisiaj do Sejmu wpłynęła ustawa, przedłożona przez pana prezydenta, dot. polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Nie ma już mowy o tym, że nie ma szczegółów, że nie ma prawa, że nie wiadomo o co chodzi. Od jutra premier może spowodować, że ta ustawa trafi pod obrady Sejmu. Jeszcze przed terminem decyzji pana prezydenta, bo tej decyzji dot. SAFE europejskiego pan prezydent jeszcze nie podjął, można byłoby przeprocedować tę dobrą ustawę, która została zaproponowała
— podkreślił.
W przypadku europejskiego SAFE nie mówimy o jakiejś darowiźnie, prezencie, o czymś, co jest darmowe. Koszt do 2070 roku europejskiego SAFE będzie praktycznie wynosił drugie tyle, co otrzymamy z Unii Europejskiej
— powiedział.
Dzisiaj nie można się zachowywać, że „po nas choćby potop”, a mamy wrażenie, że właśnie tak rząd się zachowuje. Czyli zaciągnąć wielkie zobowiązanie, przypomnę, że to ponad 180 mld zł do roku 2070, i niech ktoś inny się o to martwi, niech to spłaca. To jest trudna sytuacja, nie ma tutaj decyzji pana prezydenta, ale jest alternatywa. (…) Ta pożyczka SAFE europejski ma być zaciągnięta w euro, nie mamy żadnego wpływu na to, jaki będzie kurs euro. Jaka będzie relacja złotówki do euro i te wyliczenia 180 mld zł jako kosztu tej pożyczki mogą się zwiększyć, więc zaciągamy coś, co do końca nie jest sprecyzowane i może być jeszcze większym obciążeniem
— podkreślił Bogucki.
Czym jest „Polski SAFE 0%”? SZCZEGÓŁY
O szczegółach prezydenckiego projektu ustawy „Polski SAFE 0%” mówił Leszek Skiba, doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego.
Nie ma uszczuplenia rezerw, czyli nie spadnie ilość złota i wartość rezerw walutowych nie zostanie obniżona, czyli jest to bezpieczne rozwiązanie. Bez zadłużenia się budżetu państwa, bez konieczności wzięcia pożyczki. Nie ma także odsetek ponieważ jest to wypłata zysku NBP
— zaznaczył.
Specjalnie dla ministra obrony narodowej zostały wprowadzone dodatkowe mechanizmy, jakimi są emisja obligacji, kredyty i pożyczki. Na wszelki wypadek, gdyby tak jak w innych funduszach, żeby był to istotny fundusz obronny, żeby dodatkowo mógł powiększyć te wydatki obronne, chociaż zysk ze złota powinien być wystarczający
— mówił Skiba.
Ustawa w pełni gwarantuje niezależność NBP i chroni nas przed wszelkimi ryzykami związanymi z monetyzacją długu, czyli nielegalnym finansowaniem rządu. Nie mamy do czynienia, ani z pożyczką NBP, ani z niezgodnym z prawem przekazywaniem pieniędzy. Jest to praktyka praktykowana co roku. Zysk NBP, który pojawi się w najbliższych latach w związku z gospodarowaniem złotem i walutami rezerwowymi, pozwoli na to, żeby ten zysk wzrósł
— wyjaśnił.
Nie ma tego największego finansowego minusa, jeśli chodzi o europejski SAFE, który pojawi się w kolejnych latach. 10 lat karencji to jest okres, w którym nie będzie spłacany kapitał, ale będą spłacane odsetki. Odsetki w europejskim SAFE pojawią się już od pierwszego roku i będą trwać przez 45 lat, aż do momentu spłaty, czyli do roku 2070. Tych odsetek będzie łącznie aż 180 mld zł, zakładając ten sam kurs złotego do euro, czyli brak osłabienia złotego i stopę na poziomie 3,5 proc., co też nie jest oczywiste, że ta stopa nie wzrośnie. W przypadku polskiego SAFE mamy pieniądze przeznaczone na obronność bez zadłużania
— mówił Skiba.
Fundusz przeznaczy środki na podstawowe cele związane z obronnością, (…) czyli na uzbrojenie, infrastrukturę, nowe cyberbezpieczeństwo, wyposażenie żołnierzy. Nie ma możliwości finansowania budżetu państwa, wydawania na inne cele. Ważne jest, aby te środki trafiły rzeczywiście do przemysłu obronnego. Wprowadzone są takie przepisy, żeby nie korzystać z tych środków w innych celach
— podkreślił.
