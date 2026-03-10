„Podczas spotkania podkreśliłem, że NBP jest instytucją apolityczną i nie uczestniczy w żadnych sporach politycznych. Zaprezentowałem możliwe do realizacji oraz zgodne z prawem konkretne działania NBP i zgłosiłem pełną gotowość do ich podjęcia, co spotkało się z akceptacją Prezydenta” - przekazał prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński po spotkaniu ws. polskiego SAFE 0 %.
Ok. godz. 16.30 Pałac Prezydencki opuścili premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy brali udział w spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim i prezesem NBP Adamem Glapińskim w sprawie alternatywy „polski SAFE 0 proc.”.
Stanowisko prezesa NBP
Po spotkaniu Narodowy Bank Polski opublikował komunikat w tej sprawie, w którym przedstawiono stanowisko profesora Adam Glapińskiego.
Podczas spotkania podkreśliłem, że NBP jest instytucją apolityczną i nie uczestniczy w żadnych sporach politycznych. Zaprezentowałem możliwe do realizacji oraz zgodne z prawem konkretne działania NBP i zgłosiłem pełną gotowość do ich podjęcia, co spotkało się z akceptacją Prezydenta
— podkreślił Adam Glapiński.
Dzięki przewidującej, zapobiegliwej i trafnej polityce NBP w ubiegłych latach możliwa jest teraz realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych corocznie w ciągu kilku kolejnych lat na rzecz polskiego rządu w celu finansowania szybkiej budowy silnej polskiej armii
— zaznaczył.
Jest to możliwe, gdyż NBP zarobił i zgromadził odpowiednie do tego celu fundusze
— wskazał.
Jutro przedstawię szczegóły wszystkim zainteresowanym Polakom
— dodał.
Adrian Siwek/NBP.gov.pl/PAP
