Prezydencki projekt "Polski SAFE 0%" trafił do Sejmu! Ważna uwaga Szefernakera: Operacja przekazania zysku nie wymaga zmiany prawa

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski SAFE 0%” - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Informację o skierowaniu projektu Leśkiewicz zamieścił na platformie X. Do wpisu załączył skan skierowanego do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego pisma, zawierającego podpis prezydenta Karola Nawrockiego oraz pieczątkę marszałka.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

W środę po południu w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim oraz prezesem NBP Adamem Glapińskim w sprawie propozycji „polskiego SAFE 0 proc.”.

Propozycja ta - według prezydenta i szefa NBP - ma być alternatywą dla unijnego programu SAFE.

180 mld złotych odsetek!

Po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, konferencję zorganizował Zbigniew Bogucki, szef KPRP, który razem z doradcą społecznym prezydenta Leszkiem Skibą przedstawił założenia prezydenckiego projektu ustawy „Polski SAFE 0%”.

Dzisiaj nie można się zachowywać, że „po nas choćby potop”, a mamy wrażenie, że właśnie tak rząd się zachowuje. Czyli zaciągnąć wielkie zobowiązanie, przypomnę, że to ponad 180 mld zł do roku 2070, i niech ktoś inny się o to martwi, niech to spłaca. To jest trudna sytuacja, nie ma tutaj decyzji pana prezydenta, ale jest alternatywa. (…) Ta pożyczka SAFE europejski ma być zaciągnięta w euro, nie mamy żadnego wpływu na to, jaki będzie kurs euro. Jaka będzie relacja złotówki do euro i te wyliczenia 180 mld zł jako kosztu tej pożyczki mogą się zwiększyć, więc zaciągamy coś, co do końca nie jest sprecyzowane i może być jeszcze większym obciążeniem

— mówił Bogucki.

Nie ma uszczuplenia rezerw, czyli nie spadnie ilość złota i wartość rezerw walutowych nie zostanie obniżona, czyli jest to bezpieczne rozwiązanie. Bez zadłużenia się budżetu państwa, bez konieczności wzięcia pożyczki, nie ma także odsetek ponieważ jest to wypłata zysku NBP

— zaznaczył z kolei Skiba

Ważna uwaga Szefernakera

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych, że „sama operacja przekazania zysku nie wymaga zmiany prawa”.

Sama operacja przekazania zysku nie wymaga zmiany prawa, ale przekazanie ich tylko i wyłącznie na obronność wymaga przekierowania do odpowiedniego funduszu. Pieniądze z NBP przelewane do budżetu przy tak rozdmuchanym deficycie mogłyby się rozpłynąć

— podkreślił Szefernaker.

Tusk forsuje unijną pożyczkę

Premier Donald Tusk przed rozpoczęciem posiedzenia rządu zapowiedział, że znajdzie sposób na to, aby Polska wzięła pożyczkę z Unii Europejskiej z programu SAFE, nawet jeśli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę w tej sprawie. „Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy, jak można w ogóle myśleć o blokowaniu tego typu spraw jak SAFE” - grzmiał Tusk, znów odrzucając wszystkie argumenty przeciwników europejskiej pożyczki.

kk/PAP/X

