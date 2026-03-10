Rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej był pytany m.in. o propozycję kandydata PiS na premiera prof. Przemysława Czarnka w sprawie obniżenia podatku VAT i akcyzy na paliwa. Widać było wyraźnie, że rzecznik rządu ma kłopot z rzeczowym odniesieniem się do tego pomysłu.
Kandydat PiS na premier prof. Przemysław Czarnek wczoraj zaproponował, aby rządzący obniżyli podatek VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc., a także akcyzę na paliwa czasowo o mniej więcej o 9-10 proc. Rządzący nie dopowiedzieli na razie w konkretny sposób na tę propozycję. Nie inaczej było podczas dzisiejszej konferencji rzecznika rządu Adama Szłapki.
Na tym etapie są podjęte decyzje dotyczące marży. Ta ustawa, z tego co wiem, jeszcze chyba nie wpłynęła do laski marszałkowskiej, trudno powiedzieć, jakie będą przepisy. (…) Na pewno na tym etapie MAP, Ministerstwo Energii i także najważniejsze spółki będą podejmować takie działania, żeby ceny paliw nie wzrastały w Polsce
— zapowiedział Szłapka, nie donosząc się wprost do propozycji prof. Czarnka.
Przez kolejnego z dziennikarzy Szłapka został zapytany wprost, czy rządzący wykluczają w najbliższym czasie obniżenie akcyzy i VAT-u.
Już pewne działania zostały bardzo pilnie podjęte przez Orlen, sytuację będziemy oczywiście monitorować i wtedy będą przed odpowiednie instytucje podejmowały ewentualne decyzje dodatkowe
— mówił, znów robiąc unik.
Dalej poszczególne instytucje bardzo wnikliwie i w trybie kryzysowym monitorują sytuację w Polsce i na rynkach światowych. Ważną informacja jest to, że w sposób zasadniczy cena baryłki ropy w ciągu ostatnich 24 godzin spadła
— dalej.
Zakazanie produktów nikotynowych
Szłapka informował na konferencji także o projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Rządzący chcą m.in. zakazać sprzedaży szeregu produktów nikotynowych, w tym woreczków nikotynowych. Powszechnie wiadomo, że z takich produktów korzysta prezydent Karol Nawrocki, w sprawie zasadne jest zatem pytanie, czy przypadkiem w tym projekcie nie chodzi rządzącym przynajmniej po części o to, by dokuczyć prezydentowi.
To jest ustawa, o której była już wcześniej mowa, oczekiwana też, często podnoszona ze względu na szkody społeczne, to jest wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych, zarówno z nikotyna, jak i bez niej. Chodzi o to, żeby także zakazać te atrakcyjne, smakowe woreczki nikotynowe oraz niektóre produkty z nikotyną, takich jak gumy, tabletki do ssania czy plastry z nikotyną
— mówił Szłapka.
Chodzi o to, aby one nie szkodziły, szczególnie młodym osobom, bo był problem z ich łatwą dostępnością i powszechnością
— dodał.
Plan B Tuska
A co z planem B Donalda Tuska w sprawie wzięcia unijnej pożyczki SAFE, jeśli prezydent zawetowałby ustawę w tej sprawie?
Ustawa o SAFE, która leży teraz na biurku prezydenta, sprawiałaby, że realizacja tego programu jest szybsza, łatwiejsza i prostsza, natomiast jeżeli taka decyzja zostanie podjęta ze względu na jakiś interes polityczny jakiegoś środowiska, to rząd oczywiście będzie przygotowywał takie rozwiązania, które pozwolą polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu rozwijać i wzmacniać, polskiej armii dokonywać potrzebnych zakupów i polskim obywatelom być po prostu bezpiecznym
— zapowiedział Szłapka, nie przedstawiając konkretów.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755161-szlapka-zapytany-o-pomysl-czarnka-unikal-jasnej-odpowiedzi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.