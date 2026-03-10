Jutro może rozpocząć się batalia o Trybunał Konstytucyjny. Bochenek: PiS zgłosi swoich kandydatów na sędziów TK

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że w związku z ogłoszonym przez marszałka Sejmu naborem sędziów do TK, PiS zgłosi w tej procedurze swoich kandydatów. / autor: Fratria/X
Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że w związku z ogłoszonym przez marszałka Sejmu naborem sędziów do TK, PiS zgłosi w tej procedurze swoich kandydatów. „Z uwagi jednak na złożony przez nas wniosek do TK, udział zgłoszonych kandydatów w sejmowym głosowaniu uzależniamy od decyzji Trybunału” - poinformował poseł Prwa i Sprawiedliwości.

Zgodnie z decyzją marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego jutro mają zostać złożone wnioski ws. wybory 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dokładnie tyle jest dziś wolnych stanowisk sędziowskich w trybunale. Od początku objęcia rządów Donalda Tuska wyroki TK nie są publikowane, a sędziowie nie są wybierani. PiS złożyło jednak wniosek do TK, aby zabezpieczył toczące się postępowanie dotyczące przepisów o wyborze sędziów do TK i wydał decyzję o wstrzymaniu tej procedury. Rozstrzygnięcie konstytucyjności przepisów o wyborze sędziów ma zapaść w przyszłym tygodniu.

W związku z ogłoszonym przez Marszałka Sejmu naborem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, jako PiS zgłosimy w tej procedurze swoich kandydatów. Z uwagi jednak na złożony przez nas wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją zaproponowanej procedury i wnioskiem o wydanie zabezpieczenia, udział zgłoszonych przez naszą partię kandydatów w sejmowym głosowaniu uzależniamy od decyzji Trybunału

— napisał w mediach społecznościowych poseł Rafał Bochenek, rzecznik PiS.

CZYTAJ TAKŻE: PiS ma wniosek o wstrzymanie wyboru sędziów TK przez Sejm. Warchoł: Trybunał musi wpierw orzec ws. przepisów dot. tej procedury

Czy uderzą w TK?

Niewykluczone, że na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu posłowie koalicji rządzącej nie tylko będą chcieli jednak wybierać 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według nieoficjalnych informacji gotowa ma być także uchwała, która bezpośrednio uderzy w prezesa TK sędziego Bogdana Święczkowskiego. W ten sposób rządzący mieliby podstawić dublera prezesa i przejąć kontrolę nad trybunałem.

Podważenie legalności prezesury Bogdana Święczkowskiego i jego poprzedniczki Julii Przyłębskiej, co daje możliwość natychmiastowego wskazania tymczasowego następcy prezesa TK. Wadliwość powołania trzech sędziów-dublerów i dwójki ich następców. Odwołanie m.in. do grudniowego wyroku TSUE w sprawie polskiego TK. Obsadzenie wolnych miejsc w trybunale i zapowiedź „rzeczywistego usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego”

— takie stwierdzenia mają się według Wirtualnej Polski znaleźć w szykowanej na najbliższe posiedzenie Sejmu uchwale.

O los Trybunału Konstytucyjnego niepokoi się były wiceminister sprawiedliwości poseł Michał Wójcik.

Rozpoczyna się walka o Trybunał Konstytucyjny. To tak naprawdę walka o demokrację. Nasi przeciwnicy są zbójami, którzy chcą napaść na Trybunał i zalegalizować swoje przestępcze działania. Na to nie ma zgody

— napisał w mediach społecznościowych poseł Michał Wójcik z PiS.

— Biorą się za Trybunał Konstytucyjny! Wyznaczono termin na składanie wniosku ws. wyboru 6 sędziów TK

— Takiej analizy brakowało! Raport Instytutu Wolności opisuje „Wojnę o TK”. Romanowski: Obecny chaos nie jest przypadkiem, to strategia

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

