Były prezydent Polski i przywódca Solidarności Lech Wałęsa oraz były premier Polski i były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek znaleźli się w gronie 20 osób wyróżnionych Europejskim Orderem Zasługi. Wśród nich jest m.in. była kanclerz Niemiec Angela Merkel, odpowiedzialna m.in. za otwarcie Unii Europejskiej na nielegalną imigrację i przez długie lata przymykająca oko na zbrodniczą politykę Rosji. Co ciekawe, w komitecie, który wskazał laureatów zasiada m.in. była premier Polski Ewa Kopacz.
Listę laureatów ogłoszono w Strasburgu. Decyzję podjął specjalny komitet, w którego skład weszli: obecna przewodnicząca PE Roberta Metsola, wiceprzewodniczące PE Sophie Wilmes i Ewa Kopacz, a także były unijny komisarz Michel Barnier, były szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, były szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oraz były premier Włoch Enrico Letta.
„Każdy może mieć wpływ na Europę”
Kandydatury zgłaszali szefowie państw i rządów, przewodniczący parlamentów narodowych oraz szefowie instytucji UE. Uhonorowano łącznie 20 osób w trzech kategoriach.
Tytuł Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi otrzymali: Lech Wałęsa, była kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi przyznano 10 osobom, w tym Jerzemu Buzkowi, a tytuł Członka Europejskiego Orderu Zasługi - siedmiu osobom, w tym ukraińskiej obrońcy praw człowieka Ołeksandrze Matwijczuk, stojącej na czele Centrum Wolności Obywatelskich, które dostało Pokojową Nagrodę Nobla.
Niezwykłe osiągnięcia tych laureatów przypominają nam, że każdy człowiek, niezależnie od środowiska społecznego, może mieć wpływ na Europę, kształtując naszą Unię, podtrzymując nasze wartości i budując lepszą przyszłość dla Europejczyków. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbędzie się podczas majowej sesji plenarnej
— powiedziała Metsola w Strasburgu, ogłaszając laureatów.
Europejski Order Zasługi przyznaje się w dowód uznania osiągnięć osób, które wniosły znaczący wkład w integrację europejską lub w propagowanie i obronę wartości zapisanych w traktatach. Ma on inspirować przyszłe pokolenia do odwagi obywatelskiej i zaangażowania na rzecz europejskich ideałów.
Ustanowiono go z okazji 75. rocznicy ogłoszenia deklaracji Schumana, która utorowała drogę ku europejskiej jedności. Jest to pierwsze tego rodzaju europejskie wyróżnienie przyznawane przez instytucje UE za wysiłki na rzecz silniejszej i zjednoczonej Europy.
Wyróżniona osoba ma prawo nosić medal lub baretkę dopiero po oficjalnym nadaniu odznaczenia. Medale i baretki nosi się na piersi po lewej stronie, z wyjątkiem medalu Wybitnego Członka Orderu, który zawiesza się na szyi. Order uprawnia do wstępu na oficjalną galerię podczas posiedzeń plenarnych PE.
Komisja selekcyjna może cofnąć decyzję o przyznaniu orderu, jeżeli osoba odznaczona lub nominowana została uznana prawomocnym wyrokiem za winną popełnienia przestępstwa, wykazała brak poszanowania podstawowych wartości Unii zapisanych lub wykorzystała odznakę lub baretkę w niewłaściwy sposób.
