Tusk z ministrami przybyli do Pałacu Prezydenckiego. Po rozmowie z głową państwa i prezesem NBP poprą "Polski SAFE 0%"?

Do Pałacu Prezydenckiego tuż po godz. 15. przybyli premier Donald Tusk, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański, by porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim i prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim na temat programu „Polski SAFE 0%”.

Rozpoczęło się spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z Premierem Donaldem Tuskiem. Za chwilę do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski Safe 0%”. O godz. 17:00 szczegóły na konferencji Zbigniewa Boguckiego i Leszka Skiby

— poinformował na platformie X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Na profilu Kancelarii Prezydenta RP opublikowano zdjęcie ze spotkania, w którym udział bierze także minister Zbigniew Bogucki.

Kuriozalna zapowiedź Tuska

Wcześniej Donald Tusk przed posiedzeniem rządu Donald Tusk zapowiadał, że  znajdzie sposób, aby wziąć z Unii Europejskiej pożyczkę SAFE nawet w wypadku, jeśli prezydent zawetuje ustawę w tej sprawie. W odpowiedzi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zwrócił uwagę na to, że to to głowa państwa podejmuje decyzje w sprawie ustaw i ma czas do 20 marca, aby zdecydować w kwestii pożyczki SAFE.

Spotkanie z generałami

Tuż przed spotkaniem u prezydenta Tusk spotkał się z generałami, aby omawiać swój pomysł, jak doprowadzić do wzięcia przez Polskę pożyczki SAFE pomimo możliwego sprzeciwu prezydenta.

