Do Pałacu Prezydenckiego tuż po godz. 15. przybyli premier Donald Tusk, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański, by porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim i prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim na temat programu „Polski SAFE 0%”.
Rozpoczęło się spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z Premierem Donaldem Tuskiem. Za chwilę do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski Safe 0%”. O godz. 17:00 szczegóły na konferencji Zbigniewa Boguckiego i Leszka Skiby
— poinformował na platformie X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.
Na profilu Kancelarii Prezydenta RP opublikowano zdjęcie ze spotkania, w którym udział bierze także minister Zbigniew Bogucki.
Kuriozalna zapowiedź Tuska
Wcześniej Donald Tusk przed posiedzeniem rządu Donald Tusk zapowiadał, że znajdzie sposób, aby wziąć z Unii Europejskiej pożyczkę SAFE nawet w wypadku, jeśli prezydent zawetuje ustawę w tej sprawie. W odpowiedzi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zwrócił uwagę na to, że to to głowa państwa podejmuje decyzje w sprawie ustaw i ma czas do 20 marca, aby zdecydować w kwestii pożyczki SAFE.
Spotkanie z generałami
Tuż przed spotkaniem u prezydenta Tusk spotkał się z generałami, aby omawiać swój pomysł, jak doprowadzić do wzięcia przez Polskę pożyczki SAFE pomimo możliwego sprzeciwu prezydenta.
