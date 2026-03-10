Premier Donald Tusk już planuje, jak doprowadzić do wzięcia przez Polskę unijnej pożyczki SAFE, pomimo spodziewanego przez niego zawetowania ustawy w tej sprawie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W tym celu spotkał się dziś z generałami tuż przed spotkaniem w Pałacu Prezydenckim z głową państwa i prezesem NBP.
Trwa spotkanie Premiera Donald Tusk z dowódcami Wojska Polskiego ws. Programu SAFE
— podała Kancelaria Premiera na swoim Facebooku, załączając zdjęcie ze wspomnianego spotkania. Rozmowy te zorganizowano tuż przed spotkaniem premiera, szefa MON i ministra finansów z prezydentem i szefem NBP w Pałacu Prezydenckim. To spotkanie ma dotyczyć programu „Polski SAFE 0%”.
Spotkanie prezydenta z generałami
Warto zaznaczyć, że prezydent Karol Nawrocki wczoraj też spotkał się z generałami, a konkretnie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz z szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem, by porozmawiać o unijnej pożyczce SAFE.
