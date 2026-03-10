Leśkiewicz uświadamia Tuska: Nie pierwszy raz musimy wyjaśniać mu porządek ustrojowy. Decyzję ws. ustawy o SAFE podejmie prezydent

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: YouTube Telewizja wPolsce24/X
autor: YouTube Telewizja wPolsce24/X

Premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu wypalił, że znajdzie sposób na wzięcie pożyczki SAFE z Unii Europejskiej, nawet jeżeli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę w tej sprawie. „Nie pierwszy raz musimy wyjaśniać Panu Premierowi jaki jest porządek ustrojowy w Polsce” - zareagował na platformie X na słowa Tuska rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Donald Tusk przed startem posiedzenia rządu zwrócił się do opinii publicznej z zapewnieniem, że doprowadzi do wzięcia przez Polskę pożyczki w ramach programu SAFE, nawet jeśli prezydent zawetuje ustawę w tej sprawie. Premier nie sprecyzował jednak, jak to zamierza zrobić.

Chcę zapewnić tych wszystkich, szczególnie tych, którzy czekają w dziesiątkach miejsc w Polsce, w setkach zakładów pracy, że my cokolwiek tam pan prezydenta i prezes wymyślili, my tak czy inaczej znajdziemy sposób, aby te pieniądze trafiły do Polaków, ale będzie to niestety kosztowało dużo więcej czasu i negocjacji, przekonywania partnerów, ale zrobię wszystko i skutecznie, żebyśmy tak czy inaczej ten finał osiągnęli, tylko szkoda tego czasu przede wszystkim, dzisiaj czas jest absolutnie bezcenny

— mówił Donald Tusk.

Rzecznik prezydenta odpowiada Tuskowi

Na słowa premiera na platformie X odpowiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Nie pierwszy raz musimy wyjaśniać Panu Premierowi jaki jest porządek ustrojowy w Polsce. Decyzje w sprawie ustaw podejmuje Prezydent RP

— zaznaczył rzecznik prezydenta.

Na tę w sprawie pożyczki SAFE Pan Prezydent ma czas do 20 marca

— dodał.

