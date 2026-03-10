Premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu wypalił, że znajdzie sposób na wzięcie pożyczki SAFE z Unii Europejskiej, nawet jeżeli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę w tej sprawie. „Nie pierwszy raz musimy wyjaśniać Panu Premierowi jaki jest porządek ustrojowy w Polsce” - zareagował na platformie X na słowa Tuska rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Donald Tusk przed startem posiedzenia rządu zwrócił się do opinii publicznej z zapewnieniem, że doprowadzi do wzięcia przez Polskę pożyczki w ramach programu SAFE, nawet jeśli prezydent zawetuje ustawę w tej sprawie. Premier nie sprecyzował jednak, jak to zamierza zrobić.
Chcę zapewnić tych wszystkich, szczególnie tych, którzy czekają w dziesiątkach miejsc w Polsce, w setkach zakładów pracy, że my cokolwiek tam pan prezydenta i prezes wymyślili, my tak czy inaczej znajdziemy sposób, aby te pieniądze trafiły do Polaków, ale będzie to niestety kosztowało dużo więcej czasu i negocjacji, przekonywania partnerów, ale zrobię wszystko i skutecznie, żebyśmy tak czy inaczej ten finał osiągnęli, tylko szkoda tego czasu przede wszystkim, dzisiaj czas jest absolutnie bezcenny
— mówił Donald Tusk.
Rzecznik prezydenta odpowiada Tuskowi
Na słowa premiera na platformie X odpowiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Nie pierwszy raz musimy wyjaśniać Panu Premierowi jaki jest porządek ustrojowy w Polsce. Decyzje w sprawie ustaw podejmuje Prezydent RP
— zaznaczył rzecznik prezydenta.
Na tę w sprawie pożyczki SAFE Pan Prezydent ma czas do 20 marca
— dodał.
