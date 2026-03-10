TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Kaleta o majątku ministra sprawiedliwości: Tuskowi są potrzebne haki na Żurka, żeby potulnie wykonywał jego polecenia

Sebastian Kaleta / autor: Fratria
Sebastian Kaleta / autor: Fratria

To jest szokujące, że minister sprawiedliwości ma 21 nieruchomości w całym kraju wartych 8 milionów, jak państwo wyceniliście i utajnia ten majątek, mimo że ministrowie mają obowiązek publikacji oświadczeń majątkowych. […] Tuskowi takie haki na Żurka są potrzebne, żeby potulnie wykonywał jego polecenia” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Sebastian Kaleta, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Obejrzyj reportaż o majątku Żurka! Szokujące ustalenia Telewizji wPolsce24! „Z moich obliczeń wynika, że 21 takich działek”

Jak ujawnił na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek, z jego obliczeń wynika, że Waldemar Żurek ma 21 działek.

7 z tych działek to są:…

