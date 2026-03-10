Po ogłoszeniu wyboru prof. Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera, nasiliły się ataki na kandydata PiS-u ze strony lidera Nowej Nadziei Sławomira Mentzena. Prawdopodobnie związane jest to z obawiami, iż poprzez Przemysława Czarnka część elektoratu może odejść od Konfederacji i zacząć popierać PiS. Najnowsze uderzenie Mentzena spotkało się z falą krytyki ze strony polityków PiS-u.
Piątka Przemysława Czarnka
1. Kaucje sraucje
2. Wiatraki sraki
3. Eko sreko
4. Elektryki sryki
5. Penele srele
— napisał na platformie X Sławomir Mentzen, starając się łączyć prof. Przemysława Czarnka z modelem polityki klimatycznej prowadzonej przez Unią Europejską.
Politycy PiS odpowiadają Mentzenowi
Politycy PiS-u krytykują działanie Mentzena, wskazując m.in., że skupia się on bardziej na uderzaniu w kandydata PiS-u na premiera, niż na krytykowaniu obecnego szefa rządu, Donalda Tuska.
To słabe. Znów więcej ataków na Czarnka niż na Tuska. Zamiast się cieszyć, że wspólnie można coś zrobić dla Polski np. zawiesić ETS i mieć tanią energię dla rodaków to jakiś głupie memy
— napisał Patryk Jaki, europoseł PiS.
Księgowy srowy, Pan nie odróżnia systemu dobrowolnego od systemu kar, to człowiek zaczyna się zastanawiać, czy u Pana w firmie PIT z CIT-em też się czasem nie pomylą. Podpowiem: były dwie ustawy. Jedna – dobrowolna, bez systemu kar. Druga – z karami. Za tę drugą głosowała Platforma, PiS już nie. A poprawki do kaucji? Zapomnieliście złożyć czy po prostu wygodniej wszystko negować? Bo aktywności z Waszej strony nie było żadnej. Lenie, lenie, lenie!
— stwierdził Jacek Ozdoba, europoseł PiS.
Piątka Mentzena
Pięć piw
1. Dla Tuska
2. Dla Sikorskiego
3. Dla Trzaskowskiego
4. Dla Giertycha
5. Dla Czarzastego
Pana aktywność w opozycji to ciągłe ataki na opozycję. Tusk to Panu podsunął?
— napisał Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Jest drożyzna paliwowa, a oni o PiSie, który od 2 lat nie rządzi. Konfederacja bardziej atakuje prof. Czarnka niż rząd Tuska. Symptomatyczne. Mam nadzieję, że wyborcy prawicy to widzą
— zaznaczył Andrzej Śliwka, poseł PiS.
CZYTAJ TAKŻE:
— „Gratulacje Przemku!”. Mentzen zaczyna uszczypliwie i kieruje pytania. Prof. Czarnek reaguje: „Odpowiem Ci kompleksowo”
— Mentzen próbował zaatakować PiS za pomocą Trumpa i cen paliw. Jeden szczegół obrócił wszystko przeciwko niemu. „A kto tu wstaje i klaszcze?”
tkwl/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755133-mentzen-znow-uderza-w-czarnka-politycy-pis-ripostuja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.