Oburzające! Tusk zapowiada wprowadzenie SAFE nawet wbrew prezydentowi: Zrobię wszystko, żebyśmy ten finał osiągnęli

Premier Donald Tusk przed rozpoczęciem posiedzenia rządu zapowiedział, że znajdzie sposób na to, aby Polska wzięła pożyczkę z Unii Europejskiej z programu SAFE, nawet jeśli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę w tej sprawie. „Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy, jak można w ogóle myśleć o blokowaniu tego typu spraw jak SAFE” - grzmiał Tusk, znów odrzucając wszystkie argumenty przeciwników europejskiej pożyczki.

Dziś premier Donald Tusk, a także wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański udadzą się do Pałacu Prezydenckiego, aby porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim i prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim na temat projektu „Polskiego SAFE 0%”. Co znamienne, Tusk już uderza w tę koncepcję, chociaż jej założenia ma dopiero poznać.

Mimo wielokrotnych próśb, nie otrzymaliśmy do tej pory żadnych informacji na temat tego, jak miałby wyglądać wkład Narodowego Banku Polskiego w finansowanie polskiego przemysłu zbrojnego i polskiej obrony. Mam nadzieję, że w czasie tej wizyty dowiemy się czegoś konkretnego. Jak do tej pory wszystkie sygnały, jakie płyną z tamtej strony wskazują, że mamy do czynienia z jakimiś jednak podejrzanymi operacjami i będę chciał uzyskać pełną jasność i klarowność, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje w tej sprawie

— mówił Donald Tusk.

Premier opowiadał o sygnałach, jakie miały do niego dotrzeć, na temat planów zawetowania projektu dotyczącego europejskiej pożyczki SAFE przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Dotarły także do nas informacje o tym, że prezydent zdecydował już o tym, aby zawetować program SAFE. To bardzo zła wiadomość. Spytam wprost prezydenta, czy rzeczywiście tak jest. To byłby niewybaczalny błąd. Dobrze wiemy, ile Polska włożyła wysiłku w to, aby ten program powstał. (…) Możemy uzyskać blisko 200 mld zł

— podkreślił.

Tusk szykuje plan B ws. pożyczki SAFE

Jesteśmy umówieni z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem i współpracownikami jeszcze na spotkanie z generałami tuż po posiedzeniu rządu tak, aby w sytuacji, w której rzeczywiście miałoby dojść do weta, przygotować plan B. Powiem szczerze, jestem głęboko poruszony tymi sygnałami. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy, jak można w ogóle myśleć o blokowaniu tego typu spraw jak SAFE i te miliardy dla polskich sił zbrojnych i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Niezależnie od tego, jakie to jest uderzające, my na pewno przygotujemy plan B, między innymi o tym będziemy rozmawiali jeszcze przed wizyta u prezydenta

— zapowiedział Tusk.

Chcę zapewnić tych wszystkich, szczególnie tych, którzy czekają w dziesiątkach miejsc w Polsce, w setkach zakładów pracy, że my cokolwiek tam pan prezydenta i prezes wymyślili, my tak czy inaczej znajdziemy sposób, aby te pieniądze trafiły do Polaków, ale będzie to niestety kosztowało dużo więcej czasu i negocjacji, przekonywania partnerów, ale zrobię wszystko i skutecznie, żebyśmy tak czy inaczej ten finał osiągnęli, tylko szkoda tego czasu przede wszystkim, dzisiaj czas jest absolutnie bezcenny

— mówił.

Podsumowanie

Wygląda na to, że polski premier jest gotowy na to, aby na siłę wepchnąć Polaków we wzięcie wieloletniej europejskiej pożyczki z programu SAFE, nawet wbrew głowie państwa polskiego. To wyjątkowo oburzający scenariusz.

