Blisko 70 proc. Polaków odczuwa niepokój w związku z cenami paliw na stacjach – wynika z badania United Surveys dla Wirtualnej Polski. Spokój w obliczu wzrostu cen na stacjach zachowuje 28,8 proc. ankietowanych.
Badani w sondażu United Surveys na zlecenie WP zostali zapytani: „Jak ocenił(a)by Pan/i swój stosunek do cen paliw w Polsce?”. Na takie pytanie 68,5 proc. odpowiedziało, że odczuwa niepokój. W tej grupie 47,3 proc. wskazało na opcję „raczej niepokój”, a 21,2 proc. na „zdecydowany niepokój”. 28,8 proc. badanych niepokoju nie odczuwa : „raczej spokój” wskazało 26,5 proc., a 2,3 proc. czuje „zdecydowanie spokój”. Kolejne 2,7 proc. nie ma w tej sprawie zdania.
Związek ocen z preferencjami politycznymi
Badanie wykazuje korelację między preferencjami politycznymi a postrzeganiem cen paliw
— zauważył portal. Jak podał, wyborcy rządzącej koalicji to jedyna grupa, w której przeważa optymizm; 54 proc. z nich deklaruje spokój (w tym 6 proc. zdecydowany), a niepokój odczuwa 43 proc. badanych.
Jeśli chodzi o wyborców opozycji z PiS i Razem, tutaj nastroje są zgoła odmienne. Aż 80 proc. ankietowanych z tej grupy czuje niepokój, a tylko 20 proc. zachowuje spokój
— poinformowali dziennikarze WP. Wyborcy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej mają największe obawy; łącznie 92 proc. z nich deklaruje niepokój, a 8 proc. spokój.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w 9 marca 2026 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków.
tkwl/PAP
