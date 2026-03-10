Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, na antenie Polsat News w absurdalny sposób tłumaczył się z tego, dlaczego teraz uderza w PiS za to, że politycy tej partii atakują rząd za wysokie ceny benzyny po ataku izraelsko-amerykańskim na Iran, a sam zachowywał się w podobny sposób wobec PiS-u w 2022 roku, gdy był w opozycji i wówczas sytuacja na rynku paliw w Polsce była związana z atakiem Rosji na Ukrainę.
Kto to powiedział: „Paliwo po 8 zł, swoim miliony, Polakom podwyżki. Tak rządzą”
— zapytał swojego gościa red. Marcin Fijołek. Kierwiński rozpoznał, że to jego wpis z 2022 roku.
Mój tweet z 2022 był tweetem mocno osadzonym w rzeczywistości. Rekordowa inflacja, rekordowe podwyżki towarów konsumpcyjnych, rekordowe afery, rekordowa korupcja. To wszystko była prawda
— starał się tłumaczyć Marcin Kierwiński.
Dziś inflacja jest na kontrolowanym niskim poziomie, zwalczyliśmy ją po rządach PiS-u. Dziś rozliczamy afery PiS-owskie, a rzeczywiście mamy problem z cenami paliwa od kilku dni, bo główni producenci ropy, szeroko rozumianych paliw, są zablokowani, czy też transport tej ropy od nich jest zablokowany, ze względu na wojnę, którą rozpoczęły Stany Zjednoczone
— dodał, starając się tłumaczyć, że obecna krytyka PiS-u względem rządzących za wysokie ceny paliwa, wywołane sytuacją wojenną za granicą jest w jego ocenie bezzasadna, za to uderzenia w PiS 2022 roku za sytuację na rynku paliw po ataku Rosji na Ukrainę rzekomo było już zasadne,
To samo 3 czy 4 lata temu mówili politycy PiS-u. Wojna na Ukrainie też była faktem i też wpływała na rynki
— zauważył red. Fijołek.
Chce pan porównywać inflacje, jaka jest teraz, a jaka była wtedy za rządów PiS-u? Możemy to porównywać. Mój tweet był szeroko pokazujący, jak bardzo łupieżcza była polityka rządu PiS wobec polskich obywateli
— dalej bronił swojego stanowiska Kierwiński.
Jeżeli politycy PiS-u, Przemysław Czarnek, on jest zakochany w prezydencie Trampie - no to ja mu proponuję, żeby słuchał pana prezydenta Trumpa. Pan prezydent Trump powiedział: „Ceny paliw poszły do góry, głupcy, no musiały pójść, bo jest wojna, zaraz spadną”. No to panie Czarnek - nie bądź pan głupcem, słuchaj pan swojego idola
— dodał.
Będzie interwencja rządu ws. paliw?
Czy rząd zainterweniuje w jakiś sposób na rynku paliw, by pomóc Polakom?
To są rzeczy oczywiste i patrzymy, ale oczywiście obserwujemy sytuację, jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywać, to zapowiadali to minister Motyka i minister Domański. Tak, będziemy reagować mocniej w tym zakresie, ale proszę popatrzeć też, że te ceny jednak fluktuują
— mówił.
A co będzie, jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie szybko się nie zakończy?
Jeśli nie, to rząd na pewno będzie użyje wszelkich dostępnych narzędzi, które pozwolą te ceny zbić
— zapewniał Kierwiński.
Spór w KO na Dolnym Śląsku
Polityk KO odniósł się też do sytuacji na Dolnym Śląsku, gdzie w wyborach na przewodniczącego lokalnych struktur doszło do ostrego sporu. Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska miała przegrać z dotychczasowym szefem struktur dolnośląskich KO Michałem Jarosem zaledwie kilkoma głosami. Postanowiła złożyć protest wyborczy, doszukując się nieprawidłowości w wyborach.
CZYTAJ TAKŻE: Wybory w KO. Na Dolnym Śląsku szykuje się ostry spór! Wielichowska zapowiada złożenie protestu wyborczego. Padły mocne oskarżenia
Rozumiem emocjonalne poświadczenie pani marszałek Wielichowskiej. Wie pan, jak jest bardzo blisko, a tam chyba na Dolnym Śląsku wybory szefa regionu zakończyły się różnicą sześciu głosów w skali ponad 1000 osób, które głosowały. To są emocje i tak jak w każdym demokratycznym procesie przysługuje tej osobie, która uważa, że doszło do jakiejkolwiek wątpliwości, nieprawidłowości, odwołanie. Pani marszałek Wielichowska takie odwołanie złożyła. Będzie ono rozpatrywane
— podkreślił Kierwiński.
Wpadki się zdarzają, będzie to rozpatrywać komisja wyborcza i ona zdecyduje. To jest demokratyczny proces
— dodał.
tkwl/Polsat News/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755120-hipokryzja-absurdalne-tlumaczenia-kierwinskiego-ws-cen-paliw
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.