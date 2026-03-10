Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką powitali na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego króla Szwecji Karola XVI Gustawa i królową Sylwię, którzy rozpoczęli oficjalną, trzydniową wizytę w Polsce. „Jest to bez wątpienia historyczna wizyta króla Szwecji, pierwsza od 15 lat, co stanowi potwierdzenie doskonałego stanu relacji polsko-szwedzkich, jakie obecnie mamy” - powiedział prezydent na wspólnej konferencji prasowej z królem Szwecji Karolem XVI Gustawem. „Dalsze zacieśnianie przyjaźni polsko-szwedzkiej jest kluczowe, by poradzić sobie ze wspólnymi zagrożeniami i zapewnić bezpieczeństwo naszego wspólnego morza - podkreślił król Szwecji.
Wizyta pary królewskiej potrwa - zgodnie z restrykcyjnymi zasadami tego typu wizyt państwowych - trzy dni. Parze królewskiej towarzyszyć będzie liczna delegacja członków szwedzkiego rządu, w tym minister spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard, minister obrony Pal Jonson, minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin czy minister kultury Parisa Liljestrand. Delegacji towarzyszyć będą przedstawiciele szwedzkiego biznesu - łącznie około 60 firm oraz instytucji takich jak szwedzkie politechniki czy instytuty badawcze.
Powitanie pary królewskiej
Rozpoczęła się wizyta oficjalna Jego Królewskiej Mości Karola XVI Gustawa, Króla Szwecji wraz z Jej Królewską Mością Królową Sylwią w Rzeczypospolitej Polskiej. Para królewska została powitana na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego oraz Pierwszą Damę Martę Nawrocką
— podała kancelaria prezydenta.
Historyczny charakter wizyty króla Szwecji
Po spotkaniu pary prezydenckiej z parą królewską odbyły się rozmowy plenarne pod przewodnictwem prezydenta RP i króla Karola XVI Gustawa. Następnie król Szwecji i prezydent Nawrocki spotkali się z przedstawicielami mediów. Prezydent Karol Nawrocki na wspólnej konferencji prasowej z Karolem XVI Gustawem podkreślił historyczny charakter wizyty króla Szwecji w Polsce, akcentując doskonały stan relacji polsko-szwedzkich oraz strategiczne znaczenie współpracy obu państw – od bezpieczeństwa na Bałtyku po dynamicznie rozwijające się więzi gospodarcze.
Jest to bez wątpienia historyczna wizyta króla Szwecji, pierwsza od 15 lat, co stanowi potwierdzenie doskonałego stanu relacji polsko-szwedzkich, jakie obecnie mamy. Bardzo cieszę się, że Jego Królewskiej Mości towarzyszą jego przedstawiciele rządu, ale też co bardzo ważne dla wymiaru tej wizyty – przedsiębiorcy ze Szwecji. Odbędzie się cały szereg rozmów, ale także wizyta w Muzeum II Wojny Światowej
— powiedział Karol Nawrocki.
Bardzo się z tego cieszę, że również ten komponent kulturalny, kulturowy jest w zainteresowaniu naszych obu delegacji
— dodał.
Prezydent wskazał, że „ich Królewskie Mości przybyli do Polski z wizytą, z liczną delegacją, która w konkretny sposób definiuje relacje polsko-szwedzkie”.
Chciałbym, aby to wybrzmiało. Te relacje odbywają się z jednej strony wokół regionu Morza Bałtyckiego, któremu w czasie naszej dyskusji poświęciliśmy wiele czasu. Morze Bałtyckie jest nie tylko terenem wojny hybrydowej i ataków ze strony Federacji Rosyjskiej, ale wciąż jest także wielkim potencjałem gospodarczym i ekonomicznym pomiędzy Polską i Szwecją
— wskazał prezydent Nawrocki.
Kwestie bezpieczeństwa definiuje też kontrakt na trzy okręty podwodne typu Orka, który będzie realizowany przez Szwecję. To oznacza, że w kolejnych dekadach nie tylko współpraca twardego bezpieczeństwa, ale także bezpieczeństwa technologicznego i współpracy między oboma państwami, Polską i Królestwem Szwecji jest zasadnicza. Te formaty, w których występuje Polska i Szwecja, a więc Unia Europejska, NATO czy choćby Rada Morza Bałtyckiego pokazuje, że właściwie wysiłki naszych obu państw, z czego się bardzo cieszę, skupiają się wokół tych samych zagadnień, które dają nam szeroką możliwość współpracy w kolejnych latach i w kolejnych dekadach
— zaznaczył Karol Nawrocki.
Zaproszenie do Bukaresztańskiej Dziewiątki
Przekazał, że „w czasie rozmowy z jego królewską mością poświęciliśmy też czas i jeszcze raz zaprosiłem nieoficjalnie, bo oficjalne zaproszenie odbędzie się podczas szczytu w Bukareszcie do tego, aby Szwecja dołączyła do Bukaresztańskiej Dziewiątki, do naturalnego formatu wschodniej flanki NATO, który odpowiada za bezpieczeństwo całej Europy”.
Od północy, od Skandynawii przez Warszawę do Bukaresztu. Ostatnio gościłem prezydenta Rumunii. Też o tym dyskutowaliśmy. W istocie to się odbywa. Szwecja, państwa skandynawskie, Polska, Rumunia, cała wschodnia flanka NATO bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy w trakcie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wojny hybrydowej
— zastrzegł prezydent.
Format Bukaresztańskiej Dziewiątki jest tego dowodem
— podkreślił.
Współpraca gospodarcza ze Szwecją
Bardzo się też cieszę ze współpracy gospodarczej. Za to dziękowałem Jego Królewskiej Mości. 700 firm szwedzkich inwestuje w Polskę. Wymiana handlowa jest każdego roku coraz wyższa między Polską a Szwecją. Polska jest została zaproszona na szczyt grupy G20. Jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej. Doskonale od dekad rozwija się także Szwecja. To pokazuje, jak wielki potencjał technologiczny, gospodarczy jest między naszymi państwami
— wskazał Karol Nawrocki.
Przypomnę tylko, że wzajemne obroty systematycznie rosną, osiągając w roku 2025 14,5 miliarda euro. Stąd też wizyta szwedzkich przedsiębiorców w Rzeczpospolitej. Serdecznie dziękuję za tę wizytę, nie tylko symboliczną, ale także konkretną, odnoszącą się do konkretnych spraw naszej współpracy sojuszniczej, gospodarczej i ekonomicznej. To wielki zaszczyt dla mnie jako dla prezydenta Polski, że Jego Królewska Mość wraz z małżonką jesteście tutaj dzisiaj z nami i chciałem też życzyć wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących 80 urodzin. Chciałbym, żeby te życzenia popłynęły dzisiaj prosto z Warszawy
— dodał prezydent Nawrocki.
„Polska i Szwecja połączone więzami przyjaźni”
Następnie głos zabrał król Szwecji Karol XVI Gustaw.
Jej Wysokość królowa i ja jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że mogliśmy tu przyjechać pomimo niepokojów na świecie, nie tylko w naszym najbliższym sąsiedztwie, ale również na Bliskim Wschodzie. Chcemy również wyrazić ogromne podziękowania za gorące przyjęcie. Szczególne podziękowania dla pary prezydenckiej, dla pana prezydenta Karola Nawrockiego i pani prezydentowej, którzy tak samo jak polski rząd z wielką szczodrością nas przyjmują
— powiedział Karol XVI Gustaw.
Moje pierwsza oficjalna wizyta w Polsce odbyła się w 1993 roku, a kolejna w 2010 roku. Przyjeżdżałem do Polski przy wielu innych okazjach w 2022 roku w związku z uroczystościami kulturalnymi. Polska i Szwecja są połączone wieloma więzami, m.in. więzami przyjaźni i współpracy. Są to najsilniejsze ogniwa, które nas łączą. Ponad 100 tys. Polaków codziennie przyczynia się do rozwoju szwedzkiego społeczeństwa. Polska jest ósmym co do wielkości partnerem handlowym Szwecji
— wskazał.
Zacieśnianie relacji polsko-szwedzkich
Król Szwecji zaznaczył, że „700 przedsiębiorstw szwedzkich inwestuje w Polsce, a jednocześnie cały czas rośnie liczba polskich firm, które inwestują w Szwecji”.
Zaangażowanie polskiego, szwedzkiego przemysłu jest bardzo widoczne w podczas tej oficjalnej wizyty, ponieważ przyjechała z nami największa dotychczas reprezentacja przemysłowców. Szanowny panie prezydencie, ta oficjalna wizyta podkreśla, jak ciepłe i bliskie kontakty są między nami i pokazuje, że ważne jest również zacieśnianie tej przyjaźni, żeby sobie móc poradzić z zagrożeniami, które są dookoła nas. Musimy współpracować jak najbliżej, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i NATO, a także w ramach krajów nadbałtyckich, żeby zabezpieczyć nasze wspólne morze
— mówił Karol XVI Gustaw.
W ciągu najbliższych dni i spotkań będziemy o tym dużo mówić i ważną częścią strategicznej współpracy między Polską a Szwecją jest pogłębienie współpracy na płaszczyźnie naszych sił obronnych. Bardzo dziękujemy za wszystko, co Polska robi dla Ukrainy. Wasza rola jako węzła logistycznego, który umożliwia przesyłanie pomocy na teren Ukrainy jest nieoceniona
— zaznaczył król Szwecji.
Dziękujemy również za to, że przyjęliście do siebie taką wielką liczbę ukraińskich uchodźców i że nadal pozostaje tutaj ponad milion Ukraińców. Panie prezydencie, mam nadzieję na dalszą, bliską, głęboką współpracę opartą na wspólnych wartościach, na wspólnej historii i na silnej wierze w przyszłość. Wspólnie możemy sprostać tym zadaniom, które nas czekają w przyszłości i wykorzystać możliwości, które mamy dla lepszego rozwoju naszych krajów i naszych relacji
— dodał Karol XVI Gustaw.
Po południu zaplanowana jest wizyta w polskim Sejmie i Senacie i spotkanie z marszałkami Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską, a także spotkanie z mieszkającą w Warszawie szwedzką mniejszością.
Drugi i trzeci dzień wizyty
Drugi dzień wizyty koncentrować się będzie wokół spraw związanych z bezpieczeństwem i przemysłem obronnym. Rano król weźmie udział w forum poświęconym obronie cywilne, wraz z m.in. ministrem odpowiadającym za obronę cywilną Bohlinem oraz prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim. Po południu para królewska wraz z ministrami weźmie udział w polsko-szwedzkiej konferencji o innowacjach i inwestycjach w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.
Trzeci dzień wizyty para królewska spędzi w Trójmieście; rano zaplanowana jest wizyta w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności, gdzie z parą królewską spotka się prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. W planach jest także spotkanie ze szwedzkimi studentami oraz polskimi studentami skandynawistyki w gdańskim Dworze Artusa, a także wizyta w Muzeum II Wojny Światowej.
Karol XVI Gustaw
Karol XVI Gustaw (Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte) urodził się 30 kwietnia 1946 r. w pałacu Haga w Solnej pod Sztokholmem jako syn ówczesnego następcy tronu księcia Gustawa Adolfa z francuskiej dynastii Bernadotte.
Tron objął 15 września 1973 r., w wieku 27 lat, po śmierci dziadka, króla Gustawa VI Adolfa. Ojciec króla zginął w katastrofie lotniczej w Kopenhadze w 1947 r.
W czasie igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 r. Karol Gustaw poznał pracującą w komitecie organizacyjnym hostessę, Niemkę Sylwię Sommerlath. 12 marca 1976 roku ogłoszono ich zaręczyny, a 19 czerwca tego samego roku w katedrze Storkyrkan w Sztokholmie odbył się uroczysty ślub. Z tej okazji słynna szwedzka grupa ABBA po raz pierwszy wykonała utwór „Dancing Queen”, który szybko stał się światowym przebojem.
50-lecie małżeństwa pary królewskiej
Królowa Sylwia towarzyszy mężowi podczas wizyty w Polsce. W tym roku para obchodzi jubileusz 50-lecia małżeństwa. Król Karol XVI i królowa Sylwia doczekali się trojga dzieci: Wiktorii (urodzonej w 1977 r.), Karola Filipa (1979 r.) i Magdaleny (1982 r.) oraz dziewięciorga wnucząt.
Wraz z nowelizacją konstytucji Szwecji w 1981 r. zmienił się porządek sukcesji: tron szwedzki dziedziczy najstarszy potomek niezależnie od płci. Tytuł przyszłej królowej przypadł więc księżniczce Wiktorii.
Król i królowa mieszkają w pałacu Drottningholm pod Sztokholmem, a ich oficjalną rezydencją jest Zamek Królewski w stolicy.
Zgodnie z ustawą zasadniczą Szwecji z 1974 r. obowiązki króla mają głównie charakter reprezentacyjny i protokolarny. Monarcha posiada najwyższy stopień wojskowy w siłach zbrojnych. Zgodnie z konstytucją król jest wyznania ewangelicko-luterańskiego.
Karol XVI Gustaw każdego roku 10 grudnia w Sztokholmie wręcza Nagrody Nobla, jest też gospodarzem bankietu noblowskiego. W 2019 r. przy honorowym stole obok króla zasiadła polska pisarka Olga Tokarczuk, laureatka literackiej Nagrody Nobla.
Król już w dzieciństwie przejawiał zainteresowanie przyrodą i sportem. Wcześniej został członkiem skautingu, a od 1977 r. jest honorowym przewodniczącym Światowej Fundacji Skautowej (WSF). Nadal uczestniczy w różnych imprezach ruchu skautowego w Szwecji i za granicą. W 1988 r. stanął na czele szwedzkiego oddziału działającej na rzecz ochrony środowiska organizacji World Wildlife Fund (WWF).
Karol XVI Gustaw miłośnikiem motoryzacji
Karol XVI Gustaw jest miłośnikiem motoryzacji, bierze udział w rajdzie starych samochodów Svenska Kungsrallyt na Olandii, w którym prowadzi Volvo PV 60. Jest też właścicielem kilku sportowych samochodów i był wielokrotnie, o czym z upodobaniem donosiły tabloidy, zatrzymywany za przekroczenie dopuszczalnej prędkości.
Władca Szwecji jest zapalonym myśliwym, co roku uczestniczy w tradycyjnym polowaniu na łosie, co jest krytykowane przez ekologów.
Wielu docenia jego poczucie humoru, również w oficjalnych sytuacjach, gdy król spontanicznie dyryguje orkiestrą lub macha ręką do publiczności. Zdarzają mu się również szeroko komentowane gafy, np. pochwalenie wolności słowa w łamiącym prawa człowieka Brunei podczas oficjalnej wizyty w tym kraju w 2004 roku.
W czasie swojego panowania monarcha nie uniknął skandali. Jednym z najpoważniejszych ciosów w wizerunek szwedzkiej rodziny królewskiej była opublikowana w 2010 r. nieautoryzowana biografia króla „Karol XVI Gustaw-monarcha wbrew woli”, ujawniająca pikantne szczegóły z jego życia prywatnego.
W książce autorstwa szwedzkich dziennikarzy jest mowa m.in. o rzekomym romansie króla w latach 90. z piosenkarką Camillą Henemark, członkinią szwedzkiej grupy pop Army of Lovers. Autorzy publikacji dotarli także do świadków, którzy potwierdzili, że król wraz ze swoimi wysoko postawionymi kolegami regularnie bywał w nielegalnym nocnym klubie Club Power. Lokal prowadził serbski eksbokser z półświatka, Mille Markovicia, a król miał bawić się w jacuzzi w towarzystwie młodych kobiet. Karol XVI Gustaw rewelacje po ich ujawnieniu skomentował jako „należące do przeszłości”.
Szwedzi lubią swojego władcę i opowiadają się za utrzymaniem monarchii. W opublikowanym na początku marca badaniu Akademii Mediów dwór królewski cieszy się dużym zaufaniem 53 proc. ankietowanych; to najwięcej w historii tej ankiety. W opublikowanym w 2023 r. w sondażu Ipsos dla gazety „Dagens Nyheter” monarchę poparło 62 proc. ankietowanych, wobec 25 proc. domagających się wprowadzenia w kraju republiki. Blisko dwie trzecie (64 proc.) badanych uważa, że król dobrze sprawuje swoje obowiązki.
Król Karol XVI Gustaw wraz z królową Sylwią odwiedzili Polskę w 2011 r., będąc gośćmi prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a także w 1993 r., gdy prezydentem był Lech Wałęsa.
PAP/KPRP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755119-szwedzka-para-krolewska-w-polsce-prezydent-historyczna-wizyta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.